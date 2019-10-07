Катерина Бондаренко – Хизер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 7 октября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартует на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
На старте соревнований 33-летняя украинка, которая вернулась в тур после рождения второго ребенка, сразится против британки Хизер Уотсон (№125 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала – 09:00 по Киеву.
Ранее девушки играли три раза, дважды побеждала украинка.
Источник — Sport.ua
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