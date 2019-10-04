Цуренко снялась с турнира в Линце. Украинка не играет с июля

Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира в Линце и пропустит еще одну игровую неделю.

Третья ракетка Украины испытывает проблемы с локтем и не выступает с конца июля. В календаре Цуренко запланирован еще один турнир, который пройдет с 14 по 20 октября в Люксембурге.

В рейтинге WTA Цуренко опустилась на 68-е место.

А вот Катерина Козлова сыграет на турнире в Линце с основной сетки.