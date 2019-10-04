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Цуренко снялась с турнира в Линце. Украинка не играет с июля

Украинская теннисистка продолжает восстанавливаться

  • 04.10.2019 13:57
  • 412 просмотров
  • 2 комментария
Цуренко снялась с турнира в Линце. Украинка не играет с июля
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира в Линце и пропустит еще одну игровую неделю.

Третья ракетка Украины испытывает проблемы с локтем и не выступает с конца июля. В календаре Цуренко запланирован еще один турнир, который пройдет с 14 по 20 октября в Люксембурге.

В рейтинге WTA Цуренко опустилась на 68-е место.

А вот Катерина Козлова сыграет на турнире в Линце с основной сетки.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 04.10.2019 15:03
    0
    vizuals, 04.10.2019 14:31
    Цуренко мабуть рекордсменка по травмах. Не пам'ятаю року, коли вона по 10 разів не травмувалася
    Зі здоров'ям, як для професійного спорту, не дуже пощастило.
    Одужуй,Лесю. Ми з тобою.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.10.2019 14:31
    0
    Цуренко мабуть рекордсменка по травмах. Не пам'ятаю року, коли вона по 10 разів не травмувалася
    Ссылка
    Elis
      Elis, 04.10.2019 15:03
    0
    vizuals, 04.10.2019 14:31
    Цуренко мабуть рекордсменка по травмах. Не пам'ятаю року, коли вона по 10 разів не травмувалася
    Зі здоров'ям, як для професійного спорту, не дуже пощастило.
    Одужуй,Лесю. Ми з тобою.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.10.2019 14:31
    0
    Цуренко мабуть рекордсменка по травмах. Не пам'ятаю року, коли вона по 10 разів не травмувалася
    Ссылка
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