Рейтинг WTA. Новые рекорды Ястремской и Завацкой

После турнира серии Премьер 5, который проходил в Ухане, в первой десятке мирового рейтинга состоялась одна перестановка. Экс-первая ракетка мира Симона Халеп обошла Бьянку Андрееску, которая отдыхала после выигрыша US Open и не принимала участия в турнире.

Также отметим, что благодаря выигрышу титула Арина Соболенко из Беларуси сохранила высокую 14-ю позицию. Финалистка турнира, Элисон Риск, установила лучшее достижение в карьере, поднявшись на 24-е место.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Катарина Завацкая и Даяна Ястремская обновили личные рекорды. Также потихоньку возвращает позиции и Марта Костюк, которая за последнее время провела 2 неплохих турнира ITF на грунте.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Элина Свитолина вернулась в топ-8, но Белинда Бенчич и Кики Бертенс находятся на довольно близком расстоянии и участие в Итоговом турнире для украинки пока что не обеспечено.

Чемпионская гонка