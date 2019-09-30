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Рейтинг WTA. Новые рекорды Ястремской и Завацкой

Свитолина вернулась в топ-8 Чемпионской гонки

  • 30.09.2019 11:38
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Рейтинг WTA. Новые рекорды Ястремской и Завацкой
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
После турнира серии Премьер 5, который проходил в Ухане, в первой десятке мирового рейтинга состоялась одна перестановка. Экс-первая ракетка мира Симона Халеп обошла Бьянку Андрееску, которая отдыхала после выигрыша US Open и не принимала участия в турнире.
 
Также отметим, что благодаря выигрышу титула Арина Соболенко из Беларуси сохранила высокую 14-ю позицию. Финалистка турнира, Элисон Риск, установила лучшее достижение в карьере, поднявшись на 24-е место.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то Катарина Завацкая и Даяна Ястремская обновили личные рекорды. Также потихоньку возвращает позиции и Марта Костюк, которая за последнее время провела 2 неплохих турнира ITF на грунте. 
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке Элина Свитолина вернулась в топ-8, но Белинда Бенчич и Кики Бертенс находятся на довольно близком расстоянии и участие в Итоговом турнире для украинки пока что не обеспечено.
 
Чемпионская гонка
 
 
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Источник — Sport.ua

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