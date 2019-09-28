Соболенко защитила титул в Ухане

В субботу, 28 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане состоялся финальный поединок.

Действующая чемпионка турнира Арина Соболенко из Беларуси (№14 WTA) в трех сетах обыграла Элисон Риск из США (№35 WTA).

Ухань. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) – Элисон Риск (США) – 6:3, 3:6, 6:1

Отметим, что Соболенко и Риск второй раз в сезоне играли между собой в финале турнира WTA. В начале года Арина также обыграла Элисон в матче за титул в Шеньчжене.

Для Соболенко это уже четвертый титул на уровне WTA при четырех проигранных финалах. С понедельника она сохранит свою позицию в мировом рейтинге.

Риск проиграла седьмой финал из девяти, американка впервые сражалась за титул серии Премьер 5, ранее все финалы были на соревнованиях менее престижной категории WTA International. С новой недели Риск установит новый рекорд в рейтинге, поднявшись на 24-ю позицию.