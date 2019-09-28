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Соболенко защитила титул в Ухане

Теннисистка из Беларуси переиграла в финале обидчицу Элины Свитолиной

  • 28.09.2019 17:50
  • 191 просмотр
  • 1 комментарий
Соболенко защитила титул в Ухане
© wuhanopentennis. Арина Соболенко
В субботу, 28 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане состоялся финальный поединок.
 
Действующая чемпионка турнира Арина Соболенко из Беларуси (№14 WTA) в трех сетах обыграла Элисон Риск из США (№35 WTA).
 
Ухань. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Элисон Риск (США) – 6:3, 3:6, 6:1
 
Отметим, что Соболенко и Риск второй раз в сезоне играли между собой в финале турнира WTA. В начале года Арина также обыграла Элисон в матче за титул в Шеньчжене.
 
Для Соболенко это уже четвертый титул на уровне WTA при четырех проигранных финалах. С понедельника она сохранит свою позицию в мировом рейтинге.
 
Риск проиграла седьмой финал из девяти, американка впервые сражалась за титул серии Премьер 5, ранее все финалы были на соревнованиях менее престижной категории WTA International. С новой недели Риск установит новый рекорд в рейтинге, поднявшись на 24-ю позицию.
 
Напомним, в четвертьфинале Риск обыграла украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Kolia_Petrenko
      Kolia_Petrenko, 28.09.2019 17:57
    0
    Молодчинка!! Беларусь рулит!!
    Ссылка
    Kolia_Petrenko
      Kolia_Petrenko, 28.09.2019 17:57
    0
    Молодчинка!! Беларусь рулит!!
    Ссылка
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