ВИДЕО. Как Свитолина взяла реванш у Кенин в Пекине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) в поединке третьего круга обязательного Премьера в Пекине в трех напряженных сетах одолела Софию Кенин из США (№16 WTA).
Напомним, в 2019 году девушки встречались уже 4 раза, предыдущие две очные встречи выиграла американка (Торонто и Цинциннати).
Источник — Sport.ua
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