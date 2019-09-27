Ухань. Соболенко второй год подряд сыграет в финале

В пятницу, 27 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане проходят полуфиналы.

Первой финалисткой стала действующая чемпионка турнира Арина Соболенко из Беларуси (№14 WTA). В полуфинальном сражении 21-летняя теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии.

Отметим, что для Соболенко это дебютная победа над лидером рейтинга WTA. Ранее было два поражения в матчах с Симоной Халеп (Цинциннати и Шеньчжень в 2018 году).

Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова (№7 WTA) и Элисон Риск из США (№35 WTA).