Ухань. Соболенко второй год подряд сыграет в финале

В пятницу, 27 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане проходят полуфиналы.
Первой финалисткой стала действующая чемпионка турнира Арина Соболенко из Беларуси (№14 WTA). В полуфинальном сражении 21-летняя теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии.
Отметим, что для Соболенко это дебютная победа над лидером рейтинга WTA. Ранее было два поражения в матчах с Симоной Халеп (Цинциннати и Шеньчжень в 2018 году).
Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова (№7 WTA) и Элисон Риск из США (№35 WTA).
Напомним, вчера на стадии 1/4 финала прекратили выступления Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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