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Ухань. Соболенко второй год подряд сыграет в финале

Теннисистка из Беларуси будет защищать прошлогодний титул

  • 27.09.2019 14:34
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Ухань. Соболенко второй год подряд сыграет в финале
© wuhanopentennis. Арина Соболенко
В пятницу, 27 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане проходят полуфиналы.
 
Первой финалисткой стала действующая чемпионка турнира Арина Соболенко из Беларуси (№14 WTA). В полуфинальном сражении 21-летняя теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии.
 
Отметим, что для Соболенко это дебютная победа над лидером рейтинга WTA. Ранее было два поражения в матчах с Симоной Халеп (Цинциннати и Шеньчжень в 2018 году).
 
Во втором полуфинале сыграют чешка Петра Квитова (№7 WTA) и Элисон Риск из США (№35 WTA).
 
Напомним, вчера на стадии 1/4 финала прекратили выступления Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua

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