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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Нам не хватило наглости»

Лидер сборной Украины поделился мнением о матчах Кубка Дэвиса

  • 15.09.2019 23:31
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Нам не хватило наглости»
© БТУ. Сергей Стаховский

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский подвел итог второго соревновательного дня Кубка Дэвиса в Будапеште, где команды Украины и Венгрии выиграли еще по одному матчу. Еще один поединок будет доигран в понедельник.

- Сергей, примите поздравления...
- С чем? Я проиграл пару, а потом выиграл одиночку. Не вижу, с чем меня поздравлять.

- С победой над Фучовичем.
- Хорошо, это одно очко.

- Как вам удалось вернуться в игру против него?
- Отмечу, что ментально я был более уставшим, из-за чего мне было легче оставаться в игре, потому что у меня не было сил разочаровываться в себе. Мартин, наверное, больше хотел победить, и когда во втором сете все пошло не по его сценарию, он очень расстроился.

Для фанатов и для нас третий сет был очень хорошим, мы показали фантастическую битву, и не так важно, кто вышел из нее победителем.

- Что стало ключом для победы венгров в парном матче?
- Они очень хорошо подавали, особенно Мартон, показали уверенную и стабильную игру сзади. Против них было очень сложно играть сегодня, хотя у нас и было много шансов для победы. Аттила провел достойный матч, он выиграл много важных очков, знал, что нужно делать.

Нам не хватило какой-то наглости. Мы играли скованно, стереотипно, они этим пользовались, особенно Балаж.

- Какие ваши прогнозы на завтрашнюю доигровку?
- У Ильи был сетбол сегодня. Но завтра будет все совсем по-другому. При счете 5:5 нельзя терять концентрацию, иначе все очень быстро закончится. Если Илья начнет хорошо подавать и быстро выиграет свой гейм, Аттила будет под очень большим давлением. Думаю, что определение победителя в этом матче заслуживает переноса на завтра.

- Назовите переломный момент в игре с Фучовичем.
- Я не пытался искать переломных моментов, старался играть матч до конца. Понимал, что отступать больше некуда. Если не получится, то это конец. У меня не было времени для того, чтобы расстраиваться. Так получилось, что первый сет он играл чуть чище и чуть лучше, хотя у меня были шансы сделать брейк. После проигрыша во втором сете он начал больше злиться, пауза между партиями его еще больше выбила из колеи.

- В десятом гейме третьего сета трибуны вели себя совсем неподобающим образом…
- Уже было по-футбольному. Это Кубок Дэвиса, чего мы можем ожидать? На самом деле, этот гейм я провалил, потому что очень хотелось выиграть и подать две первых из 8 или 9 — это достаточно мало для того, чтобы подать на матч на грунте с моей игрой.

- Ты подходил к судье по поводу поведения зрителей?
- Нет. Было два момента, когда еще до удара шли возгласы из левого бокса. Фанаты начали кричать: я не слышу судью, он не слышит меня... Что происходит? Пришлось ждать, потому что мы оба не могли понять, чего хотим друг от друга. Было весело.

- Тай-брейк ты сыграл бесподобно. Вернулась концентрация?
- На подаче была пара моментов, которые мне подсказал Андрей Медведев на переходе. И после того подача вынесла меня через сложный гейм и помогла при счете 4:2 на тай-брейке.

- Сергей, сегодня ты впервые выиграл два одиночных матча на грунте в Кубке Дэвиса. Как ты теперь относишься к грунту?
- Памятник мне поставьте (смех в зале). Чувствую, что мне уже пора уходить на пенсию (смеется). В Будапеште я всегда чувствовал себя комфортно на грунте. Но в этом сезоне я сыграл только два грунтовых турнира: здесь и в Париже. Возможно, возраст дает мне больше возможностей на грунте, надо думать.

- Подсказки для Ильи Марченко приготовили?
-  Будем готовить, будем обсуждать. Если нам предоставят запись матча — было бы вообще идеально.

- Как-то отличалась игра Балажа вчера и сегодня?
- Сегодня он играл намного лучше. Но проблема в том, что ему подходит стиль игры Марченко. Илья не ходит вперед, не ломает ему ритм, поэтому Аттиле играть легче. Но Илья адаптировался во втором сете, и очень жаль, что ему не удалось реализовать сетбол.

- У Ильи были очень сложные геймы на подаче…
- У соперника было то же самое. Мы не можем сказать, что у Ильи было плохо, а у Аттилы — хорошо. У соперника были сложные геймы, их было очень много. На грунте всегда нужно только бороться. Если не бороться, то можно говорить: «У меня очень сложные геймы, я не будут бороться и лучше проиграю». И что, сдаваться? У меня тоже был сложный гейм, когда я проигрывал 15:40. Можно было сказать, что я лучше проиграю. Это же теннис, здесь нужно за каждый мяч бороться.

- Можно ли сказать, что во время третьего матча погодные условия были на руку Балажу?
- Возможно. Но завтра Илья все равно будет посвежее, потому что Балаж сегодня отыграл 3,5 часа, а Марченко только 1,5 часа. У Ильи будет намного больше сил, чем у Аттилы. В возрасте у них разницы почти нет.

Владимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

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