Матч Марченко – Балаж перенесен из-за темноты

Сегодня, 15 сентября, должно было завершиться противостояние между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В решающем поединка на открытые грунтовые корты Будапешта вышли Илья Марченко и Аттила Балаж. Во время второго сета матч был прерван из-за темноты. Доигровка, вероятно, состоится в понедельник, 16 сентября. Ориентировочное время начала - 11:00 по Киеву.