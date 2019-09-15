Матч Марченко – Балаж перенесен из-за темноты

Сегодня, 15 сентября, должно было завершиться противостояние между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
В решающем поединка на открытые грунтовые корты Будапешта вышли Илья Марченко и Аттила Балаж. Во время второго сета матч был прерван из-за темноты. Доигровка, вероятно, состоится в понедельник, 16 сентября. Ориентировочное время начала - 11:00 по Киеву.
Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1
Украина – Венгрия. 4-й матч.
Илья Марченко – Аттила Балаж – 4:6, 5:5
Напомним, после четырех матчей счет в противостоянии равный - 2:2. Для победы нужно выиграть 3 матча, так что эта встреча решающая.
Источник — Sport.ua
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