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Матч Марченко – Балаж перенесен из-за темноты

Решающий поединок противостояния Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса перенесен

  • 15.09.2019 20:17
  • 3406 просмотров
  • 2 комментария
Матч Марченко – Балаж перенесен из-за темноты
© Sport.ua
Сегодня, 15 сентября, должно было завершиться противостояние между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
В решающем поединка на открытые грунтовые корты Будапешта вышли Илья Марченко и Аттила Балаж. Во время второго сета матч был прерван из-за темноты. Доигровка, вероятно, состоится в понедельник, 16 сентября. Ориентировочное время начала - 11:00 по Киеву.
 
Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1
 
Украина – Венгрия. 4-й матч.
 
Илья Марченко – Аттила Балаж – 4:6, 5:5
 
Напомним, после четырех матчей счет в противостоянии равный - 2:2. Для победы нужно выиграть 3 матча, так что эта встреча решающая.
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 15.09.2019 20:40
    +6
    Резко солнце погасло?
    Ссылка
    jwls1914
      jwls1914, 15.09.2019 20:22
    +11
    Организаторы не знали время захода солнца?
    Ссылка
    jwls1914
      jwls1914, 15.09.2019 20:22
    +11
    Организаторы не знали время захода солнца?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 15.09.2019 20:40
    +6
    Резко солнце погасло?
    Ссылка
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