Кубок Дэвиса. Стаховский на тай-брейке победил Фучовича и сравнял счет

18:39 — keegan

Да дадут сейчас пенальку,не переживайте

18:39 — Alexey Antonenko

Суркис в казино выиграл конспекты Дыминского

18:38 — Vladislav Pohily

Раньше хоть Циганков вытаскивал матчи, а сейчас и он скис совсем. Вся молодежь по сути скисла.

18:37 — Ростик Карпа

Піде Лесик.. Через місяць будемо казати, що при ньому Динамо могло хоть в нічию з кимось зіграти ...

18:37 — marko2020

Нужно потерпеть

18:36 — Alexey Antonenko

Они ж не дураки, решили, что карьера футболиста слишком коротка, чтоб тратить её играя при нулячи...

18:35 — sanitarium

Да, а потом Лужный, а потом опять Хацкевича можно, а потом и Михайличенко ...