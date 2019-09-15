Кубок Дэвиса. Стаховский на тай-брейке победил Фучовича и сравнял счет

В четвертом матче противостояния мужских команд Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Сергей Стаховский сыграл против Мартона Фучовича.
Во втором поединке финального игрового дня первые номера команд отдали все силы на грунтовом корте. В первом сете венгр был сильнее, однако во втором Стаховский нашел свою игру и довольно уверенно перевел игру в третью партию.
Решающий сет затянулся до тай-брейка, где победу одержал украинец.
Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1
Украина – Венгрия. 4-й матч.
Сергей Стаховский – Мартон Фучович – 5:7, 6:3, 7:6
В матче Кубка Дэвиса в Будапеште счет снова стал равным (2:2). Впереди еще поединок Ильи Марченко против Аттилы Балажа.
Видеофрагмент: сетбол первого сета
Видеофрагмент: сетбол второго сета
Видеофрагмент: матчбол
Фотогалерея матча
Источник — Sport.ua
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Но комментаторы на Першому... Проходят года, а условный "Савелий" (не важно, что женщина) продолжает портить трансляции.
Ну неужели в Украине нет никого, кто мог бы нормально комментировать игру??
Но комментаторы на Першому... Проходят года, а условный "Савелий" (не важно, что женщина) продолжает портить трансляции.
Ну неужели в Украине нет никого, кто мог бы нормально комментировать игру??
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