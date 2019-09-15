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Кубок Дэвиса. Стаховский на тай-брейке победил Фучовича и сравнял счет

Победителя в противостоянии Украины и Венгрии определит пятый матч

  • 15.09.2019 18:00
  • 1157 просмотров
  • 3 комментария
Кубок Дэвиса. Стаховский на тай-брейке победил Фучовича и сравнял счет
© Sport.ua. Сергей Стаховский
В четвертом матче противостояния мужских команд Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Сергей Стаховский сыграл против Мартона Фучовича.
 
Во втором поединке финального игрового дня первые номера команд отдали все силы на грунтовом корте. В первом сете венгр был сильнее, однако во втором Стаховский нашел свою игру и довольно уверенно перевел игру в третью партию.
 
Решающий сет затянулся до тай-брейка, где победу одержал украинец.
 
Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1
 
Украина – Венгрия. 4-й матч.
 
Сергей Стаховский – Мартон Фучович – 5:7, 6:3, 7:6
 
В матче Кубка Дэвиса в Будапеште счет снова стал равным (2:2). Впереди еще поединок Ильи Марченко против Аттилы Балажа.
 
Видеофрагмент: сетбол первого сета
 
 
Видеофрагмент: сетбол второго сета
 
 
Видеофрагмент: матчбол
 
 
Фотогалерея матча
 
 
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.09.2019 18:27
    +2
    Серёга да, супер.
    Но комментаторы на Першому... Проходят года, а условный "Савелий" (не важно, что женщина) продолжает портить трансляции.
    Ну неужели в Украине нет никого, кто мог бы нормально комментировать игру??
    Ссылка
    Олександр Данник
      Олександр Данник, 15.09.2019 18:26
    +1
    Несподівано, але Сергій виявився фізично і психологічно краще готовим за суперника, хоча обидва грали проводили третю гру. Та і не зламався після неподачі на матч. Такої кількості помилок від Фучовіча у простих ситуаціях ніколи не бачив. Але це не применшує заслуги Стаха, який, враховуючи покриття, зробив маленьке тенісне чудо. Ми в грі!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 15.09.2019 18:15
    +4
    Сергій - борець до мізку костей!!! Патріот - грав як лев!!! Отак молоді потрібно за країну вигризати перемоги!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 15.09.2019 18:15
    +4
    Сергій - борець до мізку костей!!! Патріот - грав як лев!!! Отак молоді потрібно за країну вигризати перемоги!!!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.09.2019 18:27
    +2
    Серёга да, супер.
    Но комментаторы на Першому... Проходят года, а условный "Савелий" (не важно, что женщина) продолжает портить трансляции.
    Ну неужели в Украине нет никого, кто мог бы нормально комментировать игру??
    Ссылка
    Олександр Данник
      Олександр Данник, 15.09.2019 18:26
    +1
    Несподівано, але Сергій виявився фізично і психологічно краще готовим за суперника, хоча обидва грали проводили третю гру. Та і не зламався після неподачі на матч. Такої кількості помилок від Фучовіча у простих ситуаціях ніколи не бачив. Але це не применшує заслуги Стаха, який, враховуючи покриття, зробив маленьке тенісне чудо. Ми в грі!
    Ссылка
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