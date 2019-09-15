Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов проиграли венграм парный матч

В воскресенье, 15 сентября, проходит поединок между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В первом поединке второго игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта вышли пары. Сергей Стаховский и Денис Молчанов играли против Аттилы Балаша и Мартона Фучовича. В первом сете украинцы проиграли на тай-брейке – 6:7 (1:7), а во второй партии отыгрались – 6:3. Решающий третий сет остался за венграми – 3:6.

Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1

Украина – Венгрия. 3-й матч (пары).

Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Аттила Балаш / Мартон Фучович – 6:7 (1:7), 6:3, 3:6

В матче Кубка Дэвиса в Будапеште венгры вышли вперед (2:1). Впереди еще два одиночных поединка.

Видеофрагмент: сетбол первого сета



Видеофрагмент: сетбол второго сета

Видеофрагмент: сетбол третьего сета / матчбол

Фотогалерея матча