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Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов проиграли венграм парный матч

В матче Кубка Дэвиса в Будапеште венгры вышли вперед (2:1)

  • 15.09.2019 14:23
  • 1731 просмотр
  • 2 комментария
Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов проиграли венграм парный матч
© Sport.ua
В воскресенье, 15 сентября, проходит поединок между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
В первом поединке второго игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта вышли пары. Сергей Стаховский и Денис Молчанов играли против Аттилы Балаша и Мартона Фучовича. В первом сете украинцы проиграли на тай-брейке – 6:7 (1:7), а во второй партии отыгрались – 6:3. Решающий третий сет остался за венграми – 3:6.
 
Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1
 
Украина – Венгрия. 3-й матч (пары).
 
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Аттила Балаш / Мартон Фучович – 6:7 (1:7), 6:3, 3:6
 
В матче Кубка Дэвиса в Будапеште венгры вышли вперед (2:1). Впереди еще два одиночных поединка.
 
Видеофрагмент: сетбол первого сета
 

Видеофрагмент: сетбол второго сета
 

Видеофрагмент: сетбол третьего сета / матчбол
 

Фотогалерея матча
 
 
 
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    Сергей Богданов, 15.09.2019 15:00
    +1
    Это фиаско, обязаны были тащить парную встречу
    Ссылка
    Dima Steblina
      Dima Steblina, 15.09.2019 14:52
    +1
    Смотрел. Играли любители
    Ссылка
    Сергей Богданов
    Сергей Богданов, 15.09.2019 15:00
    +1
    Это фиаско, обязаны были тащить парную встречу
    Ссылка
    Dima Steblina
      Dima Steblina, 15.09.2019 14:52
    +1
    Смотрел. Играли любители
    Ссылка
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