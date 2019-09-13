Маррей сыграет на Мастерсе в Шанхае

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей примет участие в Мастерсе в Шанхае, который пройдет с 5 по 13 октября.

Британский теннисист получил уайлд-кард от организаторов турнира.

Маррей уже подтвердил свое участие в турнире:

«Очень хочу вернуться на этот турнир, ведь я побеждал там раньше. Спасибо за уайлд-кард и надеюсь, что фанаты тепло меня примут».

В июле Маррей выступил в смешанном парном разряде Уимблдона с Сереной Уильямс.