Маррей сыграет на Мастерсе в Шанхае

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей примет участие в Мастерсе в Шанхае, который пройдет с 5 по 13 октября.
Британский теннисист получил уайлд-кард от организаторов турнира.
Маррей уже подтвердил свое участие в турнире:
«Очень хочу вернуться на этот турнир, ведь я побеждал там раньше. Спасибо за уайлд-кард и надеюсь, что фанаты тепло меня примут».
В июле Маррей выступил в смешанном парном разряде Уимблдона с Сереной Уильямс.
Источник — ATP Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.