Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Маррей сыграет на Мастерсе в Шанхае

Знаменитый британец получил уайлд-кард от организаторов

  • 13.09.2019 16:43
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Маррей сыграет на Мастерсе в Шанхае
© instagram.com/andymurray

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей примет участие в Мастерсе в Шанхае, который пройдет с 5 по 13 октября.

Британский теннисист получил уайлд-кард от организаторов турнира.

Маррей уже подтвердил свое участие в турнире:

«Очень хочу вернуться на этот турнир, ведь я побеждал там раньше. Спасибо за уайлд-кард и надеюсь, что фанаты тепло меня примут».

В июле Маррей выступил в смешанном парном разряде Уимблдона с Сереной Уильямс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности