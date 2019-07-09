Уимблдон. Энди Маррей и Серена Уильямс вышли в 1/8 финала микста

Звездный дуэт Энди Маррей / Серена Уильямс продолжает победную серию в парном смешанном разряде Уимблдона.
Во втором круге британско-американская пара одолела 14-сеяный тандем Фабрис Мартен (Франция) / Ракель Атаво (США).
Уимблдон. Второй круг микста
Энди Маррей / Серена Уильямс – Фабрис Мартен / Ракель – 7:5, 6:3
В следующем раунде Маррей и Уильямс-младшая сыграют против первых сеяных Бруно Суареса (Бразилия) и Николь Мелихар (США).
Ранее Серена добилась победы в четвертьфинале одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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