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Ким КЛИЙСТЕРС: «Никому ничего доказывать не должна»

Теннисистка неожиданно решила вернуться на корт

  • 12.09.2019 22:40
  • 503 просмотра
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Ким КЛИЙСТЕРС: «Никому ничего доказывать не должна»
© wtatennis.com

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс, завершившая карьеру в 2012 году, неожиданно объявила о возвращении в профессиональный теннис.

Возвращение состоится в 2020 году.

«Я не чувствую, что должна кому-то что-то доказывать. Для меня это вызов. Я чувствую, что все еще люблю теннис. Конечно, остается вопрос, смогу ли я вернуться на тот уровень, который сама себе наметила».

«Не хочу доказывать никому и ничего, кроме себя. Я бросаю себе вызов. Я хочу снова быть сильной и играть в теннис. Теперь нужно привести себя в порядок и готовиться к теннису высокого уровня», - считает Клийстерс.

36-летняя спортсменка 4 раза выигрывала турниры Большого шлема и была 1-й ракеткой мира.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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