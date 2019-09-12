Ким КЛИЙСТЕРС: «Никому ничего доказывать не должна»

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс, завершившая карьеру в 2012 году, неожиданно объявила о возвращении в профессиональный теннис.

Возвращение состоится в 2020 году.

«Я не чувствую, что должна кому-то что-то доказывать. Для меня это вызов. Я чувствую, что все еще люблю теннис. Конечно, остается вопрос, смогу ли я вернуться на тот уровень, который сама себе наметила».

«Не хочу доказывать никому и ничего, кроме себя. Я бросаю себе вызов. Я хочу снова быть сильной и играть в теннис. Теперь нужно привести себя в порядок и готовиться к теннису высокого уровня», - считает Клийстерс.

36-летняя спортсменка 4 раза выигрывала турниры Большого шлема и была 1-й ракеткой мира.