Свёнтек превзошла достижение Серены Уильямс на Итоговом турнире

Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, который в этом году проводился в Канкуне.

На соревнованиях в Мексике полька уверенно выиграла все пять матчей, не отдав ни одной партии. С момента введения такого формата в 2003 году Свёнтек проиграла на турнире наименьшее количество геймов (20), побив рекорд Серены Уильямс (32), установленный в 2012 году.

Также Ига установила подобный рекорд и для финального матча, проиграв всего один гейм Джессике Пегуле. Ранее самые уверенные победы в поединках за титул Итогового турнира WTA одерживали Мартина Навратилова (1983) и Ким Клийстерс (2003). Они отдавали соперницам по 2 гейма.