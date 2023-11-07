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  4. Свёнтек превзошла достижение Серены Уильямс на Итоговом турнире
WTA
07 ноября 2023, 07:44 |
1313
0

Свёнтек превзошла достижение Серены Уильямс на Итоговом турнире

Ига выиграла турнир в супердоминирующем стиле

07 ноября 2023, 07:44 |
1313
0
Свёнтек превзошла достижение Серены Уильямс на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, который в этом году проводился в Канкуне.

На соревнованиях в Мексике полька уверенно выиграла все пять матчей, не отдав ни одной партии. С момента введения такого формата в 2003 году Свёнтек проиграла на турнире наименьшее количество геймов (20), побив рекорд Серены Уильямс (32), установленный в 2012 году.

Также Ига установила подобный рекорд и для финального матча, проиграв всего один гейм Джессике Пегуле. Ранее самые уверенные победы в поединках за титул Итогового турнира WTA одерживали Мартина Навратилова (1983) и Ким Клийстерс (2003). Они отдавали соперницам по 2 гейма.

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Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA Серена Уильямс Ким Клийстерс Мартина Навратилова
Источник Twitter
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