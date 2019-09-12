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Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс возобновляет карьеру

36-летняя спортсменка возвращается в большой теннис

  • 12.09.2019 15:29
  • 7438 просмотров
  • 23 комментария
Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс возобновляет карьеру
© Hindustan Times. Ким Клийстерс

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная чемпионка турниров Большого шлема Кими Клийстерс объявила о возвращении в профессиональный теннис.

Свое заявление 36-летняя бельгийка опубликовала в Twitter. Клийстерс сообщила, что вернется в теннис с началом сезона 2020 года.

Напомним, что Ким Клийстерс завершила карьеру в 2012-м году. За карьеру бельгийка трижды выигрывала US Open (2005, 2009, 2010) и один раз Australian Open (2011).

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    brekyugdf
    online
    brekyugdf, 13.09.2019 00:12
    -1
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    garik_trinity
    garik_trinity, 13.09.2019 00:05
    -1
    Бабо, куди Ви лізете?
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 12.09.2019 23:27
    0
    Vladdal, 12.09.2019 23:26
    Так а где вы на неё посмотрите? На турнирах ITF? У неё же рейтинг - ноль.
    Не, ну, где-то ей дадут вайлд кард, но если быстро вылетит, тогда снова на ай-ти-эфы... Мечта чемпионки на таких турнирах играть?
    Боюсь, зря она это...
    Думаю пару будет играть. И можно глянуть например как Дель Потро лет 10 назад с 1500 места в топ-20 выходил за полгода.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.09.2019 23:26
    0
    Brian, 12.09.2019 23:20
    Роналду с Майвезером могут провести мастер-класс как спустить такую сумму и даже больше за неделю.
    Не думаю, что тут дело в деньгах. Скорее, просто скучно без тенниса стало.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.09.2019 23:26
    0
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Так а где вы на неё посмотрите? На турнирах ITF? У неё же рейтинг - ноль.
    Не, ну, где-то ей дадут вайлд кард, но если быстро вылетит, тогда снова на ай-ти-эфы... Мечта чемпионки на таких турнирах играть?
    Боюсь, зря она это...
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.09.2019 23:20
    0
    vizuals, 12.09.2019 18:56
    За карєру вона заробила 24,5 млн доллярів. До того ж, напевно мала купу контрактів на суму не меньшу, ніж зароблена в теннісі.
    Роналду с Майвезером могут провести мастер-класс как спустить такую сумму и даже больше за неделю.
    Ссылка
    Андрей Ермаков
      Андрей Ермаков, 12.09.2019 22:31
    +2
    vizuals, 12.09.2019 18:56
    За карєру вона заробила 24,5 млн доллярів. До того ж, напевно мала купу контрактів на суму не меньшу, ніж зароблена в теннісі.
    А вы думаете 24 или даже 50 млн $ не могут закончиться?
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.09.2019 21:34
    +1
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Видел ее недавно на шлеме в паре в матче ветеранов, не думаю что речь может идти об одиночном разряде, очень большая женщина, так же смешно читать коменты людей далеких от тениса, что на фоне сегодняшнего уровня тениса может выйти граф и особенно Курникова
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 12.09.2019 19:40
    0
    Юрий Прус, 12.09.2019 18:00
    Деньги имеют свойство кончатса...
    Невже закінчились???
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 12.09.2019 19:22
    0
    Я так понимаю-судьей...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 18:56
    +3
    Brian, 12.09.2019 17:52
    деньги закончились.....
    За карєру вона заробила 24,5 млн доллярів. До того ж, напевно мала купу контрактів на суму не меньшу, ніж зароблена в теннісі.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 18:53
    -2
    vital, 12.09.2019 16:22
    Якщо й повернеться, то швидше як Хінгіс, щоб у парі грати, бо це менш енергозатратніше.
    Навряд. Бо Кімка не з таких. Вона - переконана одиначка, що стосується теннісу
    Ссылка
    Юрий Прус
      Юрий Прус, 12.09.2019 18:00
    +6
    Деньги имеют свойство кончатса...
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.09.2019 17:54
    +5
    Ждём Мартину Навратилову. Давненько не видно её на корте.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.09.2019 17:52
    +5
    деньги закончились.....
    Ссылка
    Manticora
    Manticora, 12.09.2019 17:35
    +3
    Но тут все понятно!! за 7 лет отдыха потратила все деньги! Хочет заработать что-то))
    Ссылка
    Penalty
      Penalty, 12.09.2019 17:03
    +2
    Ничего удивительного. На фоне сегодняшнего уровня женского тенниса карьеру может возобновить как Графф так и Курникова.....
    Ссылка
    vital
      vital, 12.09.2019 16:22
    +3
    Якщо й повернеться, то швидше як Хінгіс, щоб у парі грати, бо це менш енергозатратніше.
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
      Bogdan Skaskiv, 12.09.2019 16:13
    +7
    от ще би Жюстін з Мартіною повернулись. Ехх
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:41
    +9
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Хіба сам факт повернення - не фурор?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:41
    +9
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Хіба сам факт повернення - не фурор?
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
      Bogdan Skaskiv, 12.09.2019 16:13
    +7
    от ще би Жюстін з Мартіною повернулись. Ехх
    Ссылка
    Юрий Прус
      Юрий Прус, 12.09.2019 18:00
    +6
    Деньги имеют свойство кончатса...
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.09.2019 17:54
    +5
    Ждём Мартину Навратилову. Давненько не видно её на корте.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.09.2019 17:52
    +5
    деньги закончились.....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    +4
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 15:36
    +4
    Новина року. Кимка знову у ділі!!!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.09.2019 18:56
    +3
    Brian, 12.09.2019 17:52
    деньги закончились.....
    За карєру вона заробила 24,5 млн доллярів. До того ж, напевно мала купу контрактів на суму не меньшу, ніж зароблена в теннісі.
    Ссылка
    Manticora
    online
    Manticora, 12.09.2019 17:35
    +3
    Но тут все понятно!! за 7 лет отдыха потратила все деньги! Хочет заработать что-то))
    Ссылка
    vital
      vital, 12.09.2019 16:22
    +3
    Якщо й повернеться, то швидше як Хінгіс, щоб у парі грати, бо це менш енергозатратніше.
    Ссылка
    Андрей Ермаков
      Андрей Ермаков, 12.09.2019 22:31
    +2
    vizuals, 12.09.2019 18:56
    За карєру вона заробила 24,5 млн доллярів. До того ж, напевно мала купу контрактів на суму не меньшу, ніж зароблена в теннісі.
    А вы думаете 24 или даже 50 млн $ не могут закончиться?
    Ссылка
    Penalty
    online
      Penalty, 12.09.2019 17:03
    +2
    Ничего удивительного. На фоне сегодняшнего уровня женского тенниса карьеру может возобновить как Графф так и Курникова.....
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.09.2019 21:34
    +1
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Видел ее недавно на шлеме в паре в матче ветеранов, не думаю что речь может идти об одиночном разряде, очень большая женщина, так же смешно читать коменты людей далеких от тениса, что на фоне сегодняшнего уровня тениса может выйти граф и особенно Курникова
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 12.09.2019 23:27
    0
    Vladdal, 12.09.2019 23:26
    Так а где вы на неё посмотрите? На турнирах ITF? У неё же рейтинг - ноль.
    Не, ну, где-то ей дадут вайлд кард, но если быстро вылетит, тогда снова на ай-ти-эфы... Мечта чемпионки на таких турнирах играть?
    Боюсь, зря она это...
    Думаю пару будет играть. И можно глянуть например как Дель Потро лет 10 назад с 1500 места в топ-20 выходил за полгода.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.09.2019 23:26
    0
    Brian, 12.09.2019 23:20
    Роналду с Майвезером могут провести мастер-класс как спустить такую сумму и даже больше за неделю.
    Не думаю, что тут дело в деньгах. Скорее, просто скучно без тенниса стало.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.09.2019 23:26
    0
    Stanislav Matusevych, 12.09.2019 15:38
    Цікаво буде на неї подивитися. Але навряд чи варто розраховувати на фурор.
    Так а где вы на неё посмотрите? На турнирах ITF? У неё же рейтинг - ноль.
    Не, ну, где-то ей дадут вайлд кард, но если быстро вылетит, тогда снова на ай-ти-эфы... Мечта чемпионки на таких турнирах играть?
    Боюсь, зря она это...
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.09.2019 23:20
    0
    vizuals, 12.09.2019 18:56
    За карєру вона заробила 24,5 млн доллярів. До того ж, напевно мала купу контрактів на суму не меньшу, ніж зароблена в теннісі.
    Роналду с Майвезером могут провести мастер-класс как спустить такую сумму и даже больше за неделю.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.09.2019 19:40
    0
    Юрий Прус, 12.09.2019 18:00
    Деньги имеют свойство кончатса...
    Невже закінчились???
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 12.09.2019 19:22
    0
    Я так понимаю-судьей...
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 12.09.2019 15:37
    0
    Ссылка
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