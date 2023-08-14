Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале

Минувшая неделя для лучших теннисистов планеты прошла на кортах Канады. Женщины в этом сезоне играли Canadian Open в Монреале, мужчины – в Торонто. Для украинского тенниса было много неприятных моментов, но титул Даяны Ястремской на других соревнованиях в Польше подсластил пилюлю. После рождения двоих детей на корт вернулась Каролин Возняцки, а Гаэль Монфис снова заиграл на высочайшем уровне.

WTA 1000 Монреаль

К большому сожалению, украинки полностью провалили этот большой и престижный турнир, хотя начиналось все довольно неплохо. Леся Цуренко единственной из наших играла в квалификации и сначала без особых проблем разобралась с канадкой Бьянкой Фернандес, младшей сестрой финалистки US Open 2021 Лейлы Фернандес. 19-летняя Бьянка получила от организаторов уайлд-кард, но жеребьевка выдала ей первую сеяную, в итоге Фернандес-младшая смогла выиграть всего четыре гейма. В финале отбора Леся также без особых проблем доказала свою силу в матче с Элизабет Мандлик из США, но сыграть в основе было не суждено. Цуренко не смогла выйти на матч первого раунда основы против Петры Мартич, причиной стала старая проблема с локтем. По словам самой теннисистки, проблема спровоцирована слишком тяжелыми мячами, которые используются на американской серии (Wilson US Open).

Судя по всему, эти мячи не очень подошли и другим украинкам. Все началось с того, что Ангелина Калинина проиграла американке Слоан Стивенс, которая постепенно возвращается поближе к минувшим достижением, но все ще на уровень слабее себя прежней. Ангелина уже давно не радовала украинских болельщиков высокими результатами. После финала в Риме она провела 10 матчей, из которых выиграла только три. До декабря у нее не будет больших потерь по очкам, казалось бы, идеальное время для поднятия в рейтинге, но пока как есть.

Следующей пришла очередь Элины Свитолиной. Наша первая ракетка ничего не смогла противопоставить Даниэль Коллинс в первом круге, американка была лучшей в каждом компоненте игры. Представительница США и вправду была хороша в Монреале, она вполне заслуженно дошла из квалификации до 1/4 финала основной сетки, где проиграла только первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Последней представительницей Украины в основе оставалась Марта Костюк, игравшая с рекордным для себя рейтингом (32). Ей предстояло сыграть с китаянкой Чжэн Циньвень, это был один из немногих матчей в карьере украинки, в котором она была старше соперницы. Встреча проходила в режиме качелей, но в третьем сете Чжэн сделала быстрый брейк и не выпустила победу из своих рук. Ранее Костюк лишь трижды проигрывала теннисисткам, которые были моложе ее. Одолеть Марту по разу удалось Кори Гауфф, Эмме Радукану и Кларе Таусон.

Что касается парного разряда, то топовая пара Сторм Хантер / Элиза Мертенс (Австралия/Бельгия) закрыла двери сразу перед двумя украинскими дуэтами. Во втором круге им проиграла Марта Костюк в тандеме с Чжан Шуай из Китая, в 1/4 финала – Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии. Надежда Киченок и американка Алиша Паркс выбыли в первом раунде.

В финал на день раньше соперницы вышла Джессика Пегула, которая в полуфинале остановила Свёнтек. Второй полуфинал Рыбакина – Самсонова был перенесен из-за дождя. Что касается самого финала, то преимущество Пегулы в один день дало о себе знать, Самсонова была уничтожена в двух партиях. Для Джессики это второй титул такого уровня.

Важно отметить возвращение не корт экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки, которая не играла после Australian Open 2020. В свое время представительница Дании 71 неделю возглавляла мировой рейтинг. Любопытно, что на прошлой неделе такого же показателя достигла Ига Свёнтек. Больше только у 9 теннисисток, следующая на очереди Линдсей Девенпорт (98). Небольшой спойлер – полька останется первой ракеткой минимум до окончания US Open, а это еще +4 недели.

В Монреале Возняцки оказалась сильнее австралийки Кимберли Биррелл, а также оказала достойное сопротивление чемпионке Уимблдона Маркете Вондроушовой. Возняцки также заявила, что собирается выйти на пик формы к US Open. Есть большие сомнения, что она так быстро может стать конкурентной в борьбе за поздние раунды, но при хорошей жеребьевке несколько матчей выиграть точно сможет. Кстати, если не забыли, то шесть лет назад Свитолина провела великолепный финальный матч против Возняцки (6:4, 6:0) на Открытом чемпионате Канады, тогда девушки играли в более успешном для нас Торонто.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

ATP Masters 1000 Торонто

Мастерс в Торонто вышел довольно необычным, со множеством неожиданных результатов. Первый сеяный Карлос Алькарас проиграл в 1/4 финала американцу Томми Полу. Второй номер посева Даниил Медведев на этой же стадии уступил Алексу Де Минауру. Третья ракетка соревнований Каспер Рууд уступил в своем втором матче Алехандро Давидовичу Фокине из Испании. Пятый номер посева Хольгер Руне выбыл в первом же поединке, проиграв Давиду Гирону из США. Еще один представитель первой десятки Андрей Рублев был бит американцем Макккензи Макдональдом на ранней стадии.

Четвертый сеяный Стефанос Циципас после выигранного титула в Лос-Кабосе уступил в стартовом матче Гаэлю Монфису. Для мужа Элины Свитолиной это была 14-я победа в карьере над игроком топ-5 мирового рейтинга и всего вторая за последние 5 с половиной лет.

В целом, Монфис не терял времени во время долгого восстановления и вернул свой высокий уровень. В Торонто он выиграл три матча, проиграв в 1/4 финала будущему победителю Яннику Синнеру. Также Гаэль рассказал журналистам, что хотел бы, чтобы его со Свитолиной дочь занялась каким то другим видом спорта, и анонсировал, что ближе к окончанию карьеры попробует сыграть с Элиной в миксте.

Лучше всех из сеяных показал себя итальянец Синнер. В матче за титул он встретился с Де Минауром, оба до этого не выигрывали турниров такого калибра. Янник был явным фаворитом и заслужено победил. Ранее он проиграл два финала на Мастерсах в Майами. Де Минаур впервые сражался за титул такого ранга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Титул Ястремской в Польше

Даяна давненько не радовала украинских болельщиков высокими результатами. В этом году у нее было всего 3 победы над соперницами из топ-50. Но для хорошего выступления на челленджере этого и не понадобилось. Лидером посева была 94-я ракетка мира Юле Нимайер, все соперницы Ястремской на пути к титулу оказались из второй сотни. Впрочем, как и сама украинка на данный момент. После волевой победы в третьем круге над чешкой Терезой Мартинцовой, которая ранее трижды побеждала украинку, стало понятно, что Даяна может пошуметь на этом турнире в Козерках. Так и случилось, даже проиграв в финале первый сет со счетом 2:6 бельгийке Грет Миннен, украинка нашла в себе силы на камбэк. К слову, в матче с Мартинцовой Ястремская прервала неприятный стрик из 26 поражений после проигрыша первого сета. Предыдущий раз это удавалось в уже легендарном матче против Алены Остапенко в Бирмингеме-2022. А две волевые победы на одном турнире у Даяны единственный раз до этого были на 25-тысячнике ITF в далеком 2016 году.

В парном разряде Ястремская в дуэте с Анкитой Райной из Индии дошла до полуфинала. Также в Козерках сыграла и Катарина Завацкая. Ей удалось прервать серию из четырех поражений, но во втором круге Катю выбила уроженка Киева Ева Лис, которая выступает под флагом Германии. Ева в 1/4 финала проиграла будущей финалистке.

Челленджеры и турниры ITF

Юлия Стародубцева открыла неделю в статусе игрока второй сотни, но не очень удачно выступила в одиночном разряде 100-тысячника в Ландисвилле, проиграв уже в первом раунде первой сеяной китаянке Ван Сиюй, которая в итоге и взяла титул. Но в парном разряде у Юли все получилось. В дуэте с американкой Софи Чанг ей удалось выиграть три первых встречи, а потом Оливия Гадецки и Маи Хонтама отказались от участия в финальной битве. Таким образом, Стародубцева выиграла свой самый крупный титул в парном разряде. Неделю можно считать успешной. На этом же турнире выступила и Анна Познихиренко. В первом раунде ей удалось переиграть японку Моюку Учидзиму, но далее было поражение от американки Мэдисон Бренгл.



Koser Jeweler Tennis Challenge. Юлия Стародубцева и Софи Чанг

Александра Олейникова впервые выступила на соревнованиях ITF W100 в основной сетке. В Маспаломасе украинка, преодолев квалификацию, дошла до второго раунда основы, где не смогла обыграть опытную грунтовичку Сару Эррани.

Эрик Ваншельбойм добыл первую победу в основной сетке турнира серии ATP Challenger Tour. В Баня-Луке ему удалось одолеть седьмого сеяного чеха Зденека Коларжа. Успех развить не удалось, в следующем матче Эрик уступил Тоби Кодату из США. Денис Молчанов дошел до парного финала на этом самом турнире. Он играл в паре с экс-россиянинои Андреем Голубевым, который с 2008 года выступает за Казахстан. В матче за титул они проиграли Виктору Владу Корни и Филиппу Освальду (Румыния/Австрия).

Владислав Орлов проиграл в первом круге челленджера в Корденонсе (Италия) четвертому сеяному Маттео Джиганте, выиграв на тай-брейке первую партию.

Анастасия Соболева неплохо выступила на 25-тысячнике в Лейпциге. В полуфинале украинку смогла остановить лишь первая сеяная чешка Бренда Фругвиртова. В итоге представительница Чехии взяла титул на этих соревнованиях, не отдав ни единого сета.

Вне корта

Марина Заневская сообщила, что US Open станет для нее последним турниром в карьере. Информация о том, что одесситка, которая с 2016 года выступает за Бельгию, собирается завершить в конце этого сезона, была известна и ранее, но теперь названы более конкретные даты. Кстати, Заневская не исключает, что может вернуться, но сейчас она не может играть и тренироваться на должном уровне из-за боли в спине.

Ник Кирьос не сыграет на US Open. По сути, сезона у него и не было, с начала года скандальный австралиец сыграл всего один матч.

Бонус

Рубрика «Почувствуйте себя древним». Дочь четырехкратной чемпионки турниров Grand Slam Ким Клийстерс по имени Джейд отыграла на чемпионате Европы по баскетболу U16. Джейд родилась в 2008 году и уже вымахала выше 1.80 м. Отметим, что муж Ким, Браян Линч, – американский баскетбольный тренер и бывший профессиональный игрок, поэтому выбор спорта для дочери случайным назвать никак нельзя.