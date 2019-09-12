Ольга САВЧУК: «Давно дружу с Плишковой»

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук на этой неделе работает в качестве тренера Каролины Плишковой во время турнира в Чженьчжоу.

Савчук рассказала о своей работе со звездной чешской теннисисткой:

«Эта неделя у меня оказалась свободной, поэтому Каролина в последний момент предложила мне помочь ей с тренировками на турнире в Чжэнчжоу, так как изначально она планировала сюда лететь без своей команды. Поскольку я давно дружу с ней и ее сестрой Кристиной, то, конечно, сразу согласилась поработать с ней эту неделю.

На данный момент я продолжаю сотрудничать с Надеждой Киченок, но пока дистанционно, так как мне предстоит комментировать турнир в Ухане для WTA TV из Лондона».