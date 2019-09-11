Катерина Козлова – Далила Якупович . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Сборная Украины совершила камбэк в товарищеском матче против Нигерии 11:20 — Kivals_grozny А что там за банер был вывесен? так и не смог толком прочитать во время трансляции - что там напи...

Александр ЗИНЧЕНКО: «Дух. Вера. Характер» 11:17 — PUTINHUILO Становится лидером СБУ молоток 11:15 — vitaly78 Красава!!!

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лунин - топ-класс. Хорошая игра вратаря» 11:07 — zhyr Коли Пятов стоїть в збірній, або в Шахтарі в єврокубках, чомусь в мене постійно якесь переживання...

Украина 3-й раз в истории избежала поражения, проигрывая со счетом 0:2 11:07 — common_sense об этом вчера и подумал. что не могу припомнить случая, чтобы мы отыграли два мяча(

Жуниор МОРАЕС: «Моя травма — больно, но ничего серьезного» 11:00 — zhyr Ну і толку з того, що його натуралізували? Користі від нього поки просто 0. Краще б когось з мол...