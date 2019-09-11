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Катерина Козлова – Далила Якупович . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Наньчане

  • 11.09.2019 11:05
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Катерина Козлова – Далила Якупович . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA International в китайском Наньчане.  
 
В матче второго круга украинка сыграет против Далилы Якупович из Словении (№154 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №2 после парной встречи Данилина/Лехемия - Гуарачи/Олмос. Ориентировочное время начала – 11:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались один раз, победила словенка.
 
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Саманты Стосур (№139 WTA) или Нины Стоянович (№139 WTA).
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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