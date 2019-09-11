Катерина Козлова – Далила Якупович . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В матче второго круга украинка сыграет против Далилы Якупович из Словении (№154 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №2 после парной встречи Данилина/Лехемия - Гуарачи/Олмос. Ориентировочное время начала – 11:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила словенка.
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Саманты Стосур (№139 WTA) или Нины Стоянович (№139 WTA).
Источник — Sport.ua
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