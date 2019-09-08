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Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Моя тактика обескуражила Серену»

Канадская теннисистка – о победе в финале US Open

  • 08.09.2019 16:20
  • 520 просмотров
  • 1 комментарий
Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Моя тактика обескуражила Серену»
© US Open. Бьянка Андрееску

Сегодня ночью Бьянка Андрееску в финале US Open-2019 обыграла Серену Уильямс – 6:3, 7:5.

19-летняя канадка поделилась впечатлениями от победы:

«С самых первых геймов моей главной задачей было заставить Серену играть максимально длительные розыгрыши, поэтому мне приходилось бороться за каждый мяч. Думаю, подобная тактика немного ее обескуражила. После матча Серена подошла ко мне в раздевалке и сказала несколько очень приятных вещей, которые я запомню надолго.

Мне кажется, что мы с Сереной действительно похожи с точки зрения стиля игры. Нам нравится играть агрессивно и завершать розыгрыши как можно быстрее. Кроме того, мы обе считаем подачу своим важнейшим оружием. Однако мне хотелось бы избежать всех этих сравнений и быть индивидуальностью».

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Источник — US Open

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 08.09.2019 16:26
    0
    Загоняла по углам неповоротливую Сирену, что должна была сделать еще в предыдущем матче Свитолина!
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 08.09.2019 16:26
    0
    Загоняла по углам неповоротливую Сирену, что должна была сделать еще в предыдущем матче Свитолина!
    Ссылка
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