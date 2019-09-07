Стали известны финалисты US Open 2019 у мужчин

Стали известны финалисты US Open 2019 в мужском одиночном разряде. В первом полуфинальном матче Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова в трех сетах, а во втором – испанец Рафаэль Надаль затратил минимум сетов для победы над итальянцем Маттео Берреттини.
US Open 2019. Мужчины, 1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) [5] – Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3
Рафаэль Надаль (Испания) [2] – Маттео Берреттини (Италия) [25] – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1
Финал между Медведевым и Надалем состоится 8 октября. А на день раньше в женском одиночном разряде титул оспорят Бьянка Андрееску (Канада) и Серена Уильямс (США).
Источник — Sport.ua
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