Стали известны финалисты US Open 2019 у мужчин

05:02 — Виктор Андрущик

Ротань - Шевчук одно и тоже.Вівці а не тренери.

04:39 — Kevko

В этом матче Ротань показал, что его способностей явно недостает, чтобы тренировать этих ребят

03:36 — Vladdal

Ему лучше вообще тренером не надо бы. Ушёл бы он прям сейчас - пока не навредил по-крупному.

03:31 — Bait

Не быть Ротаню великим тренером. Такие матчи проигрывать нельзя.