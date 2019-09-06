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US Open. Стали известны имена финалисток

У женщин завершились матчи 1/2 финала на Открытом чемпионате США

  • 06.09.2019 07:05
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US Open. Стали известны имена финалисток
© WTA. Серена Уильямс
В игровой день 5 сентября на Открытом чемпионате США по теннису прошли поединки 1/2 финала.
 
В первой встрече победу отпраздновала шестикратная победительница турнира Серена Уильямс.
 
Ранее Свитолина сыграла всего один раз в полуфинале турниров Grand Slam и проиграла (Уимблдон-2019). Для Серены это был 38-й полуфинальный поединок (33-5).
 
Отметим, что между первым и последним на данный момент финалом Уильямс-младшей прошло 19 лет и 362 дня. Это абсолютный рекорд.
 
Второй финалисткой стала Бьянка Андрееску, которая в двух сетах переиграла Белинду Бенчич.
 
Ранее ни Бенчич, ни Андрееску в финалы ТБШ не выходили. 
 
US Open. 1/2 финала
 
Элина Свитолина (Украина) – Серена Уильямс (США)–  3:6, 1:6
Белинда Бенчич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада) - 6:7 (3), 5:7
 
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Источник — Sport.ua

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