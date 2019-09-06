US Open. Стали известны имена финалисток

В игровой день 5 сентября на Открытом чемпионате США по теннису прошли поединки 1/2 финала.

В первой встрече победу отпраздновала шестикратная победительница турнира Серена Уильямс.

Ранее Свитолина сыграла всего один раз в полуфинале турниров Grand Slam и проиграла (Уимблдон-2019). Для Серены это был 38-й полуфинальный поединок (33-5).

Отметим, что между первым и последним на данный момент финалом Уильямс-младшей прошло 19 лет и 362 дня. Это абсолютный рекорд.

Второй финалисткой стала Бьянка Андрееску, которая в двух сетах переиграла Белинду Бенчич.

Ранее ни Бенчич, ни Андрееску в финалы ТБШ не выходили.

US Open. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) – Серена Уильямс (США)– 3:6, 1:6

Белинда Бенчич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада) - 6:7 (3), 5:7