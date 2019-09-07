Медведев переиграл Димитрова и вышел в финал US Open 2019

В первом полуфинальном матче US Open 2019 россиянин Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере вышел в финал турнира Большого Шлема.
US Open 2019. Мужчины, 1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) [5] – Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
Медведев теперь сыграет в финале с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) [25] – Рафаэль Надаль (Испания) [2].
Источник — Sport.ua
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