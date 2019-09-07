Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Медведев переиграл Димитрова и вышел в финал US Open 2019

Второго полуфиналиста определят итальянец Берреттини и испанец Надаль

  • 07.09.2019 02:15
  • 561 просмотр
  • 0 комментариев
Медведев переиграл Димитрова и вышел в финал US Open 2019
© Twitter. Даниил Медведев
В первом полуфинальном матче US Open 2019 россиянин Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере вышел в финал турнира Большого Шлема.
 
US Open 2019. Мужчины, 1/2 финала
 
Даниил Медведев (Россия) [5] – Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
 
Медведев теперь сыграет в финале с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) [25] – Рафаэль Надаль (Испания) [2].
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности