Медведев переиграл Димитрова и вышел в финал US Open 2019

Откровенный идиотизм и футбол ? Это вам не Нацрада, здесь профессионализм поважнее .....😂😂😂

03:36 — Vladdal

Ему лучше вообще тренером не надо бы. Ушёл бы он прям сейчас - пока не навредил по-крупному.

03:31 — Bait

Не быть Ротаню великим тренером. Такие матчи проигрывать нельзя.