Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 сентября, состоятся оба мужских полуфинала на открытом чемпионате США по теннису.
Вторыми на корты Нью-Йорка выйдут Рафаэль Надаль (Испания) и Маттео Берреттини (Италия). Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Победитель сразится в матче за титул против Даниила Медведева (Россия) или Григора Димитрова (Болгария).
Источник — Sport.ua
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