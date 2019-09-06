Даниил Медведев – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 сентября, состоятся оба мужских полуфинала на открытом чемпионате США по теннису.
Первыми на корты Нью-Йорка выйдут Даниил Медведев (Россия) и Григор Димитров (Болгария). Время начала матча – 23:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 2 раза, счет равный.
Во втором полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (Испания) и Маттео Берреттини (Италия).
Источник — Sport.ua
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