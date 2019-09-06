Даниил Медведев – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:14 — Капитан Врунгель

Походу, пан Ротань готовится стать следующим тренером ДК

20:13 — Саша Зардунов

Фиаско по самое не хочу. Обычно нормальные люди сами уходят в отставку.

20:13 — nomad

Ты бы поаккуратнее высказывался про столицу казачества и украинской металлургии. Зачем название и...

20:13 — Atlos

Никто его не убирал он и дальше тренирует ю20

20:12 — trasher87 trasher87

Дно. Тренерское поражение

20:10 — Ростик Карпа

Яке ФФУ такий і тренер... Знищують молоді таланти....