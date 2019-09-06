Серена выиграла первый US Open почти за год до рождения Андрееску

Стоит отметить, что для Уильямс-младшей финальный матч на американском мейджоре станет уже десятым в карьере. В свою очередь, Андрееску впервые выступает на US Open.

Шестикратная победительница турнира Серена Уильямс выиграл свой первый титул на кортах Нью-Йорка 11 сентября 1999 года. Бьянка появилась на свет только спустя 275 дней после этой даты.

Добавим, что финал состоится в игровой день 7 сентября, букмекеры считают американку фавориткой – 1.4 против 3.4. 37-летняя Серена может повторить рекорд австралийки Маргарет Корт, которая в период с 1960 по 1973 годы выиграла 24 титула Grand Slam.