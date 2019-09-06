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Серена выиграла первый US Open почти за год до рождения Андрееску

В финале Открытого чемпионата США по теннису состоится битва поколений

  • 06.09.2019 16:49
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Серена выиграла первый US Open почти за год до рождения Андрееску
© US Open. Бьянка Андрееску
В ночь с четверга на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису прошли поединки 1/2 финала у женщин. В финал вышли американка Серена Уильямс и Бьянка Андрееску из Канады.
 
Стоит отметить, что для Уильямс-младшей финальный матч на американском мейджоре станет уже десятым в карьере. В свою очередь, Андрееску впервые выступает на US Open.
 
Шестикратная победительница турнира Серена Уильямс выиграл свой первый титул на кортах Нью-Йорка 11 сентября 1999 года. Бьянка появилась на свет только спустя 275 дней после этой даты.
 
Добавим, что финал состоится в игровой день 7 сентября, букмекеры считают американку фавориткой – 1.4 против 3.4. 37-летняя Серена может повторить рекорд австралийки Маргарет Корт, которая в период с 1960 по 1973 годы выиграла 24 титула Grand Slam.
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Источник — Sport.ua

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