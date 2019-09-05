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Андрееску станет первой теннисисткой 2000-го года рождения в топ-10

Канадская тинейджерка максимально рано войдет в первую десятку рейтинга WTA

  • 05.09.2019 22:27
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Андрееску станет первой теннисисткой 2000-го года рождения в топ-10
© US Open. Бьянка Андрееску
В понедельник, 9 сентября, Бьянка Андрееску станет первой теннисисткой 2000-го года рождения, которая войдет в топ-10 мирового рейтинга.
 
Любопытно, что в первой десятке мировой классификации пока еще не дебютировали теннисистки 1999-го года рождения, а из рожденных в 1998-м заходила в топ-10 только Арина Соболенко из Беларуси.
 
В 1997 году родились четыре теннисистки, которые успели засветиться в десятке: Белинда Бенчич, Алена Остапенко, Наоми Осака и Дарья Касаткина.
 
Из вышеназванных спортсменок только Наоми Осака примеряла теннисную корону.
 
Отметим, что Андрееску в полуфинале US Open сыграет против Белинды Бенчич. В текущем сезоне канадская тинейджерка выиграла крупные турниры в Индиан-Уэллсе и Торонто.
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Источник — Twitter

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