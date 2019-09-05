Андрееску станет первой теннисисткой 2000-го года рождения в топ-10

В понедельник, 9 сентября, Бьянка Андрееску станет первой теннисисткой 2000-го года рождения, которая войдет в топ-10 мирового рейтинга.

Любопытно, что в первой десятке мировой классификации пока еще не дебютировали теннисистки 1999-го года рождения, а из рожденных в 1998-м заходила в топ-10 только Арина Соболенко из Беларуси.

В 1997 году родились четыре теннисистки, которые успели засветиться в десятке: Белинда Бенчич, Алена Остапенко, Наоми Осака и Дарья Касаткина.

Из вышеназванных спортсменок только Наоми Осака примеряла теннисную корону.