US Open. Определились все участницы 1/2 финала

06:00 — Axmetov1

Выбирайте,или им давать в этог году практику,растить и занять 3-место,или отдать их в аренду и пу...

05:28 — Kevko

Сидорчук, Гармаш, Беседин, Буяльский, Кадар ... Какой результат могут дать эти люди?