СВИТОЛИНА: «Перед началом US Open не верила, что выйду в полуфинал»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно обыграла Йоханну Конту (6:4, 6:4) в четвертьфинале US Open и впервые вышла в полуфинал.
«Ты не каждый день играешь в четвертьфинале турнира „Большого шлема“. Победа в таком матче — это нечто особенное. Я очень рада, что смогла справиться с давлением. То, что я смогла подать на матч, стало огромным облегчением для меня. При счёте 5:3 у меня был матчбол, я была близка, но в то же время далека от победы. Нелегко было подать на матч под таким давлением.
Источник — US Open
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.