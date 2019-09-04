СВИТОЛИНА: «Перед началом US Open не верила, что выйду в полуфинал»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно обыграла Йоханну Конту (6:4, 6:4) в четвертьфинале US Open и впервые вышла в полуфинал.

«Ты не каждый день играешь в четвертьфинале турнира „Большого шлема“. Победа в таком матче — это нечто особенное. Я очень рада, что смогла справиться с давлением. То, что я смогла подать на матч, стало огромным облегчением для меня. При счёте 5:3 у меня был матчбол, я была близка, но в то же время далека от победы. Нелегко было подать на матч под таким давлением.

Перед началом турнира я не ожидала, что выйду в полуфинал. Я просто двигаюсь вперёд от игры к игре. Это турнир «Большого шлема». Здесь большое давление, люди ждут многого от тебя, в том числе СМИ. Но ты и сама оказываешь давление на себя. Нужно просто выйти на корт и сделать свою работу, не слишком много думая о том, что происходит вокруг», - сказала Свитолина.