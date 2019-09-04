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СВИТОЛИНА: «Перед началом US Open не верила, что выйду в полуфинал»

Украинка впервые в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США

  • 04.09.2019 09:32
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СВИТОЛИНА: «Перед началом US Open не верила, что выйду в полуфинал»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно обыграла Йоханну Конту (6:4, 6:4) в четвертьфинале US Open и впервые вышла в полуфинал.

«Ты не каждый день играешь в четвертьфинале турнира „Большого шлема“. Победа в таком матче — это нечто особенное. Я очень рада, что смогла справиться с давлением. То, что я смогла подать на матч, стало огромным облегчением для меня. При счёте 5:3 у меня был матчбол, я была близка, но в то же время далека от победы. Нелегко было подать на матч под таким давлением.

 
Перед началом турнира я не ожидала, что выйду в полуфинал. Я просто двигаюсь вперёд от игры к игре. Это турнир «Большого шлема». Здесь большое давление, люди ждут многого от тебя, в том числе СМИ. Но ты и сама оказываешь давление на себя. Нужно просто выйти на корт и сделать свою работу, не слишком много думая о том, что происходит вокруг», - сказала Свитолина.
 
Отметим, что после этого матча с понедельника Свитолина поднимется на третье место в мировом рейтинге, повторив личный рекорд.
 
 
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Источник — US Open

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