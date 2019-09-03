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Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга

Лучшая украинская теннисистка поднимется как минимум на две позиции

  • 03.09.2019 21:01
  • 7522 просмотра
  • 4 комментария
Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) с понедельника поднимется на третье место в мировом рейтинге, повторив личный рекорд.

Это стало возможным благодаря выходу украинки в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Напомним, в четвертьфинале Элина в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой (№16 WTA)

Свитолина стала первой представительницей Украины, которая сыграет в полуфинале US Open. В случае победы на турнире, она впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    gudini
    gudini, 03.09.2019 22:04
    +1
    Парадокс в тому, що в чемпіонській гонці Еліна лише 7-а, а у разі завтрашніх ймовірних перемог Бенчич та Андреєку, опиниться на 9-му. Отже підсумковий турнір досі під питанням. Але всеж таки шансів стало набагато більше.
    Все одно, всіх з перемогою - сьогодні твориться історія українського теннісу і спорту загалом.
    Ссылка
    psv970
      psv970, 03.09.2019 21:36
    +5
    Удачи, осталось два шага!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.09.2019 21:32
    +3
    Підтвердила свій класс. Не будемо забігати наперед, Але зараз є й більшій потенціал
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
      Bogdan Skaskiv, 03.09.2019 21:12
    +12
    Єєєє, молодчинка!
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
      Bogdan Skaskiv, 03.09.2019 21:12
    +12
    Єєєє, молодчинка!
    Ссылка
    psv970
      psv970, 03.09.2019 21:36
    +5
    Удачи, осталось два шага!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.09.2019 21:32
    +3
    Підтвердила свій класс. Не будемо забігати наперед, Але зараз є й більшій потенціал
    Ссылка
    gudini
    gudini, 03.09.2019 22:04
    +1
    Парадокс в тому, що в чемпіонській гонці Еліна лише 7-а, а у разі завтрашніх ймовірних перемог Бенчич та Андреєку, опиниться на 9-му. Отже підсумковий турнір досі під питанням. Але всеж таки шансів стало набагато більше.
    Все одно, всіх з перемогою - сьогодні твориться історія українського теннісу і спорту загалом.
    Ссылка
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