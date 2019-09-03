Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) с понедельника поднимется на третье место в мировом рейтинге, повторив личный рекорд.

Это стало возможным благодаря выходу украинки в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Напомним, в четвертьфинале Элина в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой (№16 WTA).

Свитолина стала первой представительницей Украины, которая сыграет в полуфинале US Open. В случае победы на турнире, она впервые в карьере станет второй ракеткой мира.