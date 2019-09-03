Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

СВИТОЛИНА о выходе в полуфинал US Open: «Это потрясающие эмоции»

Украинка довольна своей победой над Йоханной Контой

  • 03.09.2019 21:48
  • 1151 просмотр
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА о выходе в полуфинал US Open: «Это потрясающие эмоции»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно обыграла Йоханну Конту (6:4, 6:4) в четвертьфинале US Open и впервые вышла в полуфинал.
 
После игры украинка поделилась впечатлениями от матча.
 
«Это потрясающие эмоции. Матч был очень трудным, мы обе хорошо пробивали по мячу, игра была практически равная. Я довольна тем, как справилась сегодня с давлением. Мне нужно было подать на матч, конечно, я немного расстроилась, что не использовала матчболы на её подаче. Ты всегда расстраиваешься, если был близко. Но я старалась оставаться спокойной и думала о том, что я все еще лидирую в счете и у меня есть хороший шанс подать на победу. 
 
В полуфинале мне не важно с кем играть, с Сереной Уильямс или Ван Цян. С Сереной я уже несколько раз играла, если мы встретимся в полуфинале, то это будет волнующий опыт, это будет хороший матч.
 
Мы мотивируем друг друга с Гаэлем Монфисом? Да, это так, я уже вышла в полуфинал, а ему только предстоит четвертьфинальный матч. Теперь его очередь проявить себя, сделать еще один шаг вперед», - сказала Свитолина.
 
Отметим, что после этого матча с понедельника Свитолина поднимется на третье место в мировом рейтинге, повторив личный рекорд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.09.2019 22:15
    0
    А Монфіс, хто щоб не казав, симпатичний парубок.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.09.2019 22:15
    0
    А Монфіс, хто щоб не казав, симпатичний парубок.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности