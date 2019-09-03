СВИТОЛИНА о выходе в полуфинал US Open: «Это потрясающие эмоции»

После игры украинка поделилась впечатлениями от матча.

«Это потрясающие эмоции. Матч был очень трудным, мы обе хорошо пробивали по мячу, игра была практически равная. Я довольна тем, как справилась сегодня с давлением. Мне нужно было подать на матч, конечно, я немного расстроилась, что не использовала матчболы на её подаче. Ты всегда расстраиваешься, если был близко. Но я старалась оставаться спокойной и думала о том, что я все еще лидирую в счете и у меня есть хороший шанс подать на победу.

В полуфинале мне не важно с кем играть, с Сереной Уильямс или Ван Цян. С Сереной я уже несколько раз играла, если мы встретимся в полуфинале, то это будет волнующий опыт, это будет хороший матч.

Мы мотивируем друг друга с Гаэлем Монфисом? Да, это так, я уже вышла в полуфинал, а ему только предстоит четвертьфинальный матч. Теперь его очередь проявить себя, сделать еще один шаг вперед», - сказала Свитолина.