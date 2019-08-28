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Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на US Open

  • 28.08.2019 11:53
  • 797 просмотров
  • 5 комментариев
Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Даяна Ястремская
В среду, 28 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) сыграет еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
Украинка проведет поединок второго круга против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №10 после матча ATP Лопес - Нишиока. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская        Петерсон
1-й круг    Никулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA     Пуиг (6-3 6-3) №59 WTA
 
Ранее девушки встречались 1 раза, победила шведка.
 
В третьем круге победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№5 WTA) или Винус Уильямс (№52 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 28.08.2019 12:39
    0
    yan2018, 28.08.2019 12:21
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    Очень глубокая мысль.
    А є такі тенісистки, атакуючого плану, про яких саме так можна писати. Яскравий приклад - Остапенко. Якщо вона попадає, шансів виграти у неї практично немає. А якщо не в формі, як зараз, зливає всім підряд
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 12:25
    +1
    yan2018, 28.08.2019 12:21
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    Очень глубокая мысль.
    Но так оно и есть
    Я так написал потому, что шведка - это не та соперница, которая может диктовать свои условия. Всё будет зависеть от самой Даяны. Если бы игра была с Сереной или Квитовой - тональность моих комментарием была бы другой.
    Ссылка
    yan2018
      yan2018, 28.08.2019 12:21
    +2
    Vladdal, 28.08.2019 12:15
    У Даяни був сумний досвід в грі з цією шведкою. З тих пір щось змінилося?
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    Очень глубокая мысль.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 12:15
    0
    У Даяни був сумний досвід в грі з цією шведкою. З тих пір щось змінилося?
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.08.2019 12:01
    +1
    Тут Даяна буде фавориткою, адже Петерсон різноманітністю не відрізняється і слайсити кожний другий удар не буде. З плоскими ударами Ястремська нормально справляється. Тож справа буде залежити від психології Даяни. Якщо не попливе на порожньому місці, має всі шанси забити суперницю.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 28.08.2019 12:21
    +2
    Vladdal, 28.08.2019 12:15
    У Даяни був сумний досвід в грі з цією шведкою. З тих пір щось змінилося?
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    Очень глубокая мысль.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 12:25
    +1
    yan2018, 28.08.2019 12:21
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    Очень глубокая мысль.
    Но так оно и есть
    Я так написал потому, что шведка - это не та соперница, которая может диктовать свои условия. Всё будет зависеть от самой Даяны. Если бы игра была с Сереной или Квитовой - тональность моих комментарием была бы другой.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2019 12:01
    +1
    Тут Даяна буде фавориткою, адже Петерсон різноманітністю не відрізняється і слайсити кожний другий удар не буде. З плоскими ударами Ястремська нормально справляється. Тож справа буде залежити від психології Даяни. Якщо не попливе на порожньому місці, має всі шанси забити суперницю.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.08.2019 12:39
    0
    yan2018, 28.08.2019 12:21
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    Очень глубокая мысль.
    А є такі тенісистки, атакуючого плану, про яких саме так можна писати. Яскравий приклад - Остапенко. Якщо вона попадає, шансів виграти у неї практично немає. А якщо не в формі, як зараз, зливає всім підряд
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 12:15
    0
    У Даяни був сумний досвід в грі з цією шведкою. З тих пір щось змінилося?
    Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
    А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
    Ссылка
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