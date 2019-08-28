Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:42 — trasher87 trasher87

12:38 — Тарас Сєргєєв

Будем скучать за этим сериалом после закрытия трансферного окна...

12:38 — Vbolivalnyk-Peter

А Рома стягне фінансові апетити кормільца2?

12:38 — -alex-

Рома уже Малиновского купила, договоренность была 100%, как сообщалось ранее в спорт юа) но почем...

12:36 — kina_ne_bydet

Уже предлагали и Евгений сказал что его не устраивает уровень Ромы и чемпионата Италии

12:34 — SpritusAlex

Ну очень креативный полузащитник...