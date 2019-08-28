Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 28 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) сыграет еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
Украинка проведет поединок второго круга против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №10 после матча ATP Лопес - Нишиока. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Петерсон
|1-й круг
|Никулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA
|Пуиг (6-3 6-3) №59 WTA
Ранее девушки встречались 1 раза, победила шведка.
В третьем круге победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№5 WTA) или Винус Уильямс (№52 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Очень глубокая мысль.
Очень глубокая мысль.
Я так написал потому, что шведка - это не та соперница, которая может диктовать свои условия. Всё будет зависеть от самой Даяны. Если бы игра была с Сереной или Квитовой - тональность моих комментарием была бы другой.
Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
Очень глубокая мысль.
Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
Очень глубокая мысль.
Очень глубокая мысль.
Я так написал потому, что шведка - это не та соперница, которая может диктовать свои условия. Всё будет зависеть от самой Даяны. Если бы игра была с Сереной или Квитовой - тональность моих комментарием была бы другой.
Очень глубокая мысль.
Влучатиме - виграє. Буде мазати - програє.
А вгадувати перед грою як там будьте з точністю ударів - це без мене.
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