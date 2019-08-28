US Open. Цонга проиграл в первом круге, ведя по сетам со счетом 2:0

Да ну что вы, какое дно? Это "чемпионский" теннис от Кати. Никакой деградации не происходит, всё ...

02:28 — Поручик Ржевский

Тут один деятель (с динамовским логотипом - странно) недавно в эпитетах и метафорах не стеснялся:...

01:27 — MaxUa

Кстати, если отталкиваться строго от стоимости, словно от весовой категории в боксе, тогда в евро...