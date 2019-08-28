US Open. Цонга проиграл в первом круге, ведя по сетам со счетом 2:0

Бывшая пятая ракетка мира Жо-Вильфрид Цонга не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
На старте турнира Цонга уступил американцу Теннису Сандгрену — 6:1, 7:6 (7:2), 4:6, 6:7 (5:7), 5:7.
Отметим, что по ходу матча Цонга выиграл два сета, но потом проиграл три подряд и покинул турнир.
Сандгрен во втором круге сыграет с победителем пары Вашек Поспишил (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 9).
В других матчах первого круга Фрэнсис Тиафо победил Иво Карловича, а Диего Шварцман одолел Робина Хасе.
US Open. Первый круг
Жо-Вильфрид Цонга (Франция) - Теннис Сандгрен (США) - 6:1, 7:6 (7:2), 4:6, 6:7 (5:7), 5:7
Фрэнсис Тиафо (США) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:2, 6:3, 1:2, отказ Карловича
Диего Шварцман (Аргентина, 20) - Робин Хасе (Голландия) - 6:3, 7:6 (8:6), 6:0.
Источник — Sport.ua
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