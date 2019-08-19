Бронкс. Козлова уступила в первом круге

Соперник сложный только в плане силы удара. Но много пропускает и если работать на дистанции не ...

06:36 — Andriy Korynchuk

Игорь Рахмилович, давайте без гадостей, почему за все время вашего владения клубом, вы никода, ни...

05:08 — SportsMan

"...Вот если вся эта масса, которая критикует, будет приходить на футбол, тогда можно будет присл...

04:48 — Ag1077

так есть за что, маланец підстаркуватий. Денег у него нет и продавать клуб мы не хотим, жаба дави...

04:30 — RomarioUA

Написали бы хорошее, да нечего