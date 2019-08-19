Бронкс. Козлова уступила в первом круге

Украинская теннисистка Катерина Козлова в матче первого круга на турнире WTA в Бронксе в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне.
Счет встречи - 6:4, 6:2 в пользу Корне.
На счету украинки 1 двойная ошибка и 2 брейка. Корне отметилась двумя эйсами и пятью забранными подачами соперницы.
Источник — Sport.ua
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