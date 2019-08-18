Катерина Козлова – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 18-го августа, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№73 WTA) начнет выступления на турнире международной серии в Бронксе (Нью-Йорк).
В матче первого круга украинка встретится с француженкой Ализе Корне (№60 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после матча Кудерметова - Пера. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки провели один матч, победила француженка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против седьмой сеяной Юлии Путинцевой или кого-то из квалифаеров.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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