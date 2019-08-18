Светлана Кузнецова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спорт уа а чевы Тете включили в состав. Ещё вчера писали что Тете, Тайсон, Фернандо, Сиприано, Бу...

Вы меня путаете с Грачевым Морозовым Сабо. Мне до них далеко

13:48 — Тарас Чубак

к сожалению, у него нет самого главного качества ЛЗ, большая скорость. Она у него хорошая для цен...

13:45 — Тарас Чубак

Ну помоему в атаке он как раз сильно смотрится, а в защите не так уверенно, Уокер просто взрывной...