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Светлана Кузнецова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Цинциннати

  • 18.08.2019 11:33
  • 639 просмотров
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Светлана Кузнецова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© CincyTennis. Светлана Кузнецова
В воскресенье, 18 августа, на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоится финальный матч.
 
В поединке за титул сыграют россиянка  Светлана Кузнецова (№153 WTA) и американка Мэдисон Киз (№18 WTA). Матч начнется в 21:00 по Киеву.
 
Отметим, что это будет 13-й финал Кузнецовой на турнирах Premier Mandatory или Premier 5, ранее она выиграла всего два титула. Киз сыграет свой третий финал турниров данной категории, ранее она проиграла обе финальные встречи.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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