Кар. Плишкова – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 августа, на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоятся матчи 1/4 финала.
Во втором четвертьфинале сыграют чешка Каролина Плишкова (№3 WTA) и россиянка Светлана Кузнецова (№153 WTA).
Матч начнется в 20:10 по Киеву.
Победительница в полуфинале сыграет с Эшли Барти (№2 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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