Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче третьего круга украинка встретится с Софией Кенин из США (№22 WTA). Встреча пройдет вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после поединка ATP Джокович - Карреньо Буста. Ориентировочное время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Кенин
|1-й круг
|-
|Гёргес (6-4 7-6) №28 WTA
|2-й круг
|Мертенс (6-4 6-1) №23 WTA
|Дияс (6-4 6-1) №80 WTA
Ранее девушки играли дважды, счет равный. На недавнем турнире в Торонто победила американка.
В 1/4 финала победительница пары сразится против Наоми Осаки (№1 WTA) или Се Шувэй (№30 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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1-ий запуск стартує в 2-ій ночі. Джок до 4-ої мав би справитися, тим більше це не шлем, тут достатньо виграти 2 сети.
1-ий запуск стартує в 2-ій ночі. Джок до 4-ої мав би справитися, тим більше це не шлем, тут достатньо виграти 2 сети.
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