Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13:09 — serge_kr

Михайличенко это любимчик Суркиса, он еще пол года назад ему предлагал, но сам Михайличенко отказ...

13:08 — Леонід Леонідович

Только глупец мог рассчитывать на условного "Вернидуба или Луческу"единственное светлое пятно пос...

13:05 — Real Trent

Ну разве виноват Вернидуб и иностранные тренеры,что у них нет динамовского сердца? А у Михайличен...

13:03 — beba2018

Михайличенка это Могила для Динамо. Проще было оставить Хацыка, он хоть не трус. А с Рыжим будет ...