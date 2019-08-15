Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Цинциннати

  • 15.08.2019 11:50
  • 1709 просмотров
  • 3 комментария
Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с четверга на пятницу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче третьего круга украинка встретится с Софией Кенин из США (№22 WTA). Встреча пройдет вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после поединка ATP Джокович - Карреньо Буста. Ориентировочное время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Кенин
1-й круг -   Гёргес (6-4 7-6) №28 WTA
2-й круг  Мертенс (6-4 6-1) №23 WTA  Дияс (6-4 6-1) №80 WTA
 
Ранее девушки играли дважды, счет равный. На недавнем турнире в Торонто победила американка.
 
В 1/4 финала победительница пары сразится против Наоми Осаки (№1 WTA) или Се Шувэй (№30 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 12:35
    +1
    Еліна любить реванші, тому чекаємо чергової вендети від українки.
    1-ий запуск стартує в 2-ій ночі. Джок до 4-ої мав би справитися, тим більше це не шлем, тут достатньо виграти 2 сети.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 15.08.2019 11:59
    +4
    Наводим будильник на пораньше и ждём реванша
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 15.08.2019 11:59
    +4
    Наводим будильник на пораньше и ждём реванша
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 12:35
    +1
    Еліна любить реванші, тому чекаємо чергової вендети від українки.
    1-ий запуск стартує в 2-ій ночі. Джок до 4-ої мав би справитися, тим більше це не шлем, тут достатньо виграти 2 сети.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 15.08.2019 12:42
    0
    Надіюсь трансляція буде,і да чому не було трансляції в матчі Даяни Кузнецова????За що вам тільки гроші платять???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности