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Цинциннати. Соперницей Свитолиной в третьем круге станет София Кенин

Американская теннисистка в двух сетах обыграла казашку Зарину Дияс

  • 15.08.2019 02:25
  • 377 просмотров
  • 3 комментария
Цинциннати. Соперницей Свитолиной в третьем круге станет София Кенин
© UBITENNIS. София Кенин

20-летняя американская теннисистка София Кенин вышла в третий раунд турнира в Цинциннати.

В поединке второго круга Кенин в двух сетах обыграла 25-летнюю казахстанскую спортсменку Зарину Дияс — 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 8 минут.

В третьем круге соревнований Кенин встретится с 24-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2019 03:39
    0
    И на 4 утра этот матч поставили(( Лечь спать завтра на фарт, что ли?
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 03:00
    0
    Vladdal, 15.08.2019 02:29
    Жду не дождусь. Интересно посмотреть какие коррективы внесёт в свою игру Элина по сравнению с проигранным матчем. И будут ли они.
    Ой, на 100% согласен!!! Не верю, что обе поберегут силушку, а будет принципиальный матч! И для меня так же главная интрига в том, что Эля придумает...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2019 02:29
    +2
    Жду не дождусь. Интересно посмотреть какие коррективы внесёт в свою игру Элина по сравнению с проигранным матчем. И будут ли они.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2019 02:29
    +2
    Жду не дождусь. Интересно посмотреть какие коррективы внесёт в свою игру Элина по сравнению с проигранным матчем. И будут ли они.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2019 03:39
    0
    И на 4 утра этот матч поставили(( Лечь спать завтра на фарт, что ли?
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 03:00
    0
    Vladdal, 15.08.2019 02:29
    Жду не дождусь. Интересно посмотреть какие коррективы внесёт в свою игру Элина по сравнению с проигранным матчем. И будут ли они.
    Ой, на 100% согласен!!! Не верю, что обе поберегут силушку, а будет принципиальный матч! И для меня так же главная интрига в том, что Эля придумает...
    Ссылка
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