Цинциннати. Соперницей Свитолиной в третьем круге станет София Кенин

20-летняя американская теннисистка София Кенин вышла в третий раунд турнира в Цинциннати.
В поединке второго круга Кенин в двух сетах обыграла 25-летнюю казахстанскую спортсменку Зарину Дияс — 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 8 минут.
В третьем круге соревнований Кенин встретится с 24-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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