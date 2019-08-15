Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

WTA Цинциннати. Стали известны все участницы третьего круга

В 1/8 финала сыграет только одна украинка

  • 15.08.2019 09:45
  • 638 просмотров
  • 0 комментариев
WTA Цинциннати. Стали известны все участницы третьего круга
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Во вторник и среду состоялись поединки второго круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В 1/8 финала вышла только одна украинка – Элина Свитолина. Даяна Ястремская, имея два мачтбола, проиграла экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой.
 
Благодаря вылету Кики Бертенс и Петры Квитовой первая ракетка Украины со следующей недели вернется в топ-5 мирового рейтинга
 
Цинциннати. Второй круг
 
Винус Уильямс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 3:6, 7:6(4)
Мария Саккари (Греция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:3
Симона Халеп (Румыния) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 7:5, 6:4
Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:1
Се Шувэй (Тайвань) – Дженнифер Брэди (США) – 7:6(9), 6:3
Ребекка Петерсон (Швеция) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 7:5, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 7:6(2)
Эшли Барти (Австралия) – Мария Шарапова (Россия) – 6:4, 6:1
Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:3
София Кенин (США) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:1
Арина Соболенко (Беларусь) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:6(3), 2:6, 6:2
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Барти - Контавейт
Соболенко - Саккари
 
Плишкова - Петерсон
Кузнецова - Стивенс
 
Нижняя часть сетки
 
В. Уильямс - Векич
Киз - Халеп
 
Свитолина - Кенин
Се Шувэй - Осака
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности