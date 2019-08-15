WTA Цинциннати. Стали известны все участницы третьего круга

Во вторник и среду состоялись поединки второго круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В 1/8 финала вышла только одна украинка – Элина Свитолина. Даяна Ястремская, имея два мачтбола, проиграла экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой.
Благодаря вылету Кики Бертенс и Петры Квитовой первая ракетка Украины со следующей недели вернется в топ-5 мирового рейтинга.
Цинциннати. Второй круг
Винус Уильямс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 3:6, 7:6(4)
Мария Саккари (Греция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:3
Симона Халеп (Румыния) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 7:5, 6:4
Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:1
Се Шувэй (Тайвань) – Дженнифер Брэди (США) – 7:6(9), 6:3
Ребекка Петерсон (Швеция) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 7:5, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 7:6(2)
Эшли Барти (Австралия) – Мария Шарапова (Россия) – 6:4, 6:1
Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:3
София Кенин (США) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:1
Арина Соболенко (Беларусь) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:6(3), 2:6, 6:2
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Барти - Контавейт
Соболенко - Саккари
Плишкова - Петерсон
Кузнецова - Стивенс
Нижняя часть сетки
В. Уильямс - Векич
Киз - Халеп
Свитолина - Кенин
Се Шувэй - Осака
Источник — Sport.ua
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