WTA Цинциннати. Стали известны все участницы третьего круга

Заведу часы на 5 утра, думаю, как раз к началу игры попаду.

10:06 — Ag1077

Он хоть ведёт себя, как мужчина. "За завтра- поговорим-завтра". Вернидуб у руля, пол команды во г...

10:00 — Trasher311987

Потому что Маркевич открыто пошел войной на Суркиса. А не тренирует потому что на договорняках иг...

09:58 — Леха Аксютенко

Ну, Моуриньо тоже никого не тренерует. В твоей фразе логики 0. Хотя я с тобой соглашусь - Маркеви...