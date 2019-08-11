Серена Уильямс – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 11-го августа, состоится финальный матч на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
Экс-первая ракетка мира и двукратная победительница Открытого чемпионата Канады Серена Уильямс (№10 WTA) сразится протиу Бьянки Андрееску из Канады (№27 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 20:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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