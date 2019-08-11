Серена Уильямс – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:58 — bzzzzz

а что не так с составом ? Только ЦЗ не хватает. Плюс у Челси еще и молодые игроки очень сильные, ...

20:57 — serg1508

Этот результат только благодаря схожести игры МЮ с игрой Шахты

20:54 — bzzzzz

не увидел в игре МЮ улучшений. Все также как и в прошлом сезоне. Этот Челси выглядит по игре луч...

20:53 — VVV

З таким складом Челсі в цьому сезоні навіть місце в топ-6 не світить. Вулвс і Евертон спокійно мо...