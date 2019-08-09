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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В этом сезоне мне не хватило стабильности»

Украинская теннисистка – о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в этом году

  • 09.08.2019 13:52
  • 425 просмотров
  • 2 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В этом сезоне мне не хватило стабильности»
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в этом году.
 
«Я бы не сказала, что мой сезон проходит слишком уж замечательно. Да, я выиграла два турнира, но были и большие подъемы, и большие спады. Я бы хотела, чтобы все проходило более стабильно. 
 
В начале года у меня была травма стопы во время американской серии, я не могла достаточно хорошо тренироваться. У меня были трудные моменты, но я всегда старалась оставаться прежней и продолжать работать. В Австралии для меня тоже это не был легкий период. Не только моей маме, но и мне потребовалось несколько матчей, чтобы оправиться после случившегося. Но сейчас с ней и с её глазом все хорошо, она лучше видит. В то время мне было действительно трудно играть. Я выступала в Таиланде, но мыслями была в другом месте. Тем не менее, я смогла показать себе, чтобы могу пройти через это и выиграть трофей. Это все было для нее.
 
После Таиланда я отыграла с проблемной лодыжкой. Я занималась лечением, но и продолжала выступать. Я думала, что все не так серьезно, но боль всегда возвращалась. Все это было для меня жизненным опытом, не только теннисным. Это помогло мне стать сильнее на корте, принять то, что иногда какие-то вещи не так важны, что порой мы создаем проблемы, когда все на самом деле проще. Иногда, конечно же, дела идут в гору, иногда – вниз. Нужно просто это принимать. Я смогла это сделать и продолжить работать над собой, совершенствоваться. Такие вот перемены произошли. Если ты заслуживаешь чего-то, ты это получишь», – сказала Ястремская.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 09.08.2019 14:14
    0
    avtv5555, 09.08.2019 14:00
    Даяна молодец, есть все данные чтобы в будущем стать 1 ракеткой и выигрывать шлемы. Меня поражает в ее игре атакующий теннис и вместе с хладнокровие и выдержка. Интересно было бы узнать, что она читает с листика во время небольших перерывов.
    Тренер ей эти письма любовные в сумку подкидывает))) Как играть, куда бежать и все такое)))
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 09.08.2019 14:00
    -1
    Даяна молодец, есть все данные чтобы в будущем стать 1 ракеткой и выигрывать шлемы. Меня поражает в ее игре атакующий теннис и вместе с хладнокровие и выдержка. Интересно было бы узнать, что она читает с листика во время небольших перерывов.
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 09.08.2019 14:14
    0
    avtv5555, 09.08.2019 14:00
    Даяна молодец, есть все данные чтобы в будущем стать 1 ракеткой и выигрывать шлемы. Меня поражает в ее игре атакующий теннис и вместе с хладнокровие и выдержка. Интересно было бы узнать, что она читает с листика во время небольших перерывов.
    Тренер ей эти письма любовные в сумку подкидывает))) Как играть, куда бежать и все такое)))
    Ссылка
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