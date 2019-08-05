Леся Цуренко снялась с турнира в Торонто

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) не сыграет на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
Как сообщает WTA Insider, украинка снялась из-за травмы локтя. Место Цуренко займет китаянка Чжан Шуай, которая прошла как лаки-лузер.
В первом круге соревнований Чжан Шуай сразится с Анастасией Севастовой из Латвии (№11 WTA).
Отметим, что Даяна Ястремская (№34 WTA) стартовала на турнире с уверенной победы над Йоханной Контой (№14 WTA).
А первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под шестым номером, начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Даниэль Коллинс - Катерина Синякова.
Источник — WTA Insider
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