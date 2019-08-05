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Леся Цуренко снялась с турнира в Торонто

Украинка не сможет сыграть из-за травмы локтя

  • 05.08.2019 23:31
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Леся Цуренко снялась с турнира в Торонто
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) не сыграет на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

Как сообщает WTA Insider, украинка снялась из-за травмы локтя. Место Цуренко займет китаянка Чжан Шуай, которая прошла как лаки-лузер. 

В первом круге соревнований Чжан Шуай сразится с Анастасией Севастовой из Латвии (№11 WTA).

Отметим, что Даяна Ястремская (№34 WTA) стартовала на турнире с уверенной победы над Йоханной Контой (№14 WTA).

А первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под шестым номером, начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Даниэль Коллинс - Катерина Синякова.

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Источник — WTA Insider

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