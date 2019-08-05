Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Торонто

  • 05.08.2019 13:44
  • 954 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В понедельник, пятого августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
19-летняя украинка в матче первого  круга встретится с британкой Йоханной Контой (№14 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались один раз, выиграла британка (Истборн-2019).
 
Во втором круге победительница пары сразится против Виктории Азаренко или Камилы Джорджи.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 05.08.2019 14:35
    0
    Давай Даянка,треба винести Конту,заради Елінки
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 05.08.2019 14:35
    0
    Давай Даянка,треба винести Конту,заради Елінки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности