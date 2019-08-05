Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, пятого августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

19-летняя украинка в матче первого круга встретится с британкой Йоханной Контой (№14 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались один раз, выиграла британка ( Истборн-2019 ).

Во втором круге победительница пары сразится против Виктории Азаренко или Камилы Джорджи.