Вашингтон. Цуренко в двух сетах проиграла Дияс

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Вашингтоне.
В матче второго круга украинка проиграла Зарине Дияс из Казахстана (№84 WTA).
Вашингтон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 4:6, 4:6
Напомним, в первом круге Цуренко переиграла китаянку Ван Яфань.
Источник — Sport.ua
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