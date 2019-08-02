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Вашингтон. Цуренко в двух сетах проиграла Дияс

Украинская теннисистка покидает турнир

  • 02.08.2019 00:35
  • 412 просмотров
  • 3 комментария
Вашингтон. Цуренко в двух сетах проиграла Дияс
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Вашингтоне.
 
В матче второго круга украинка проиграла Зарине Дияс из Казахстана (№84 WTA).
 
Вашингтон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 4:6, 4:6
 
Напомним, в первом круге Цуренко переиграла китаянку Ван Яфань.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.08.2019 00:59
    0
    Сыграла Леся на уровне 60го номера в рейтинге (или даже 80го)...
    Намного ниже своего ОБЫЧНОГО уровня...
    Ссылка
    xalk
      xalk, 02.08.2019 00:53
    0
    Жаль
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 02.08.2019 00:48
    +4
    Яка гра, такий й результат. Прикро!!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 02.08.2019 00:48
    +4
    Яка гра, такий й результат. Прикро!!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.08.2019 00:59
    0
    Сыграла Леся на уровне 60го номера в рейтинге (или даже 80го)...
    Намного ниже своего ОБЫЧНОГО уровня...
    Ссылка
    xalk
      xalk, 02.08.2019 00:53
    0
    Жаль
    Ссылка
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