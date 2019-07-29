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Вашингтон. Цуренко стартовала с уверенной победы

Украинская теннисистка отлично начала серию подготовительных турниров к US Open

  • 29.07.2019 23:53
  • 673 просмотра
  • 5 комментариев
Вашингтон. Цуренко стартовала с уверенной победы
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) успешно стартовала на турнире международной серии в Вашингтоне.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань (№51 WTA).
 
Вашингтон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:3, 6:2
 
В первых геймах Леся немного нервничала, из-за чего было проиграно много очков. Китаянка едва было не взяла две свои первые подачи под ноль, но в третьем гейме Леся отыгралась с 0:40 и обозначила преимущество первым брейком. Далее теннисистки по разу обменялись взятием чужой подачи, сохранив общее лидерство украинки. В девятом гейме Цуренко сделала еще один брейк и довела партию до победы.
 
В целом, Ван Яфань не составила сегодня украинке полноценной конкуренции на корте. Китаянка не могла передавить ее за счет мощи, а в мастерстве уступала значительно. Небольшие шансы у Яфань появлялись только тогда, когда увеличивалась плотность ошибок Цуренко.
 
Второй сет стал продолжением доминации украинской теннисистки. После отдачи первого гейма, она сумела взять 17 из последующих 21 очка и повести в счете 4:1. Дожать китаянку не составляло труда, победа вышла очень уверенной. 
 
Леся моментами показала очень качественный теннис, остается добавить стабильности и можно сражаться с более серьезными соперницами. Для старта было очень не дурно, но не забываем, что главная цель Цуренко в Северной Америке – защита прошлогоднего четвертьфинала US Open.
 
В следующем раунде Цуренко сыграет против Кори Гауфф (США) или Зарины Дияс (Казахстан).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.07.2019 00:21
    0
    Martin Riggs, 30.07.2019 00:04
    Не так давно в Маямі Світоліну обігрувала) травмовану, та все ж
    Не видел ваш коммент...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.07.2019 00:20
    0
    Andrii_MKh, 29.07.2019 23:59
    соперница явно только из болбоев выползла
    Соперница недавно обыграла Свитолину. А ты откуда выполз?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 30.07.2019 00:04
    +1
    Andrii_MKh, 29.07.2019 23:59
    соперница явно только из болбоев выползла
    Не так давно в Маямі Світоліну обігрувала) травмовану, та все ж
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 29.07.2019 23:59
    -2
    соперница явно только из болбоев выползла
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 29.07.2019 23:57
    +1
    Любимое покрытие, слабая соперница или Леся наконец-то форму набирает?) 3 эйса за матч! У неё и один-то по праздникам залетает... ну, и по игре вполне себе неплохо смотрелась
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 30.07.2019 00:04
    +1
    Andrii_MKh, 29.07.2019 23:59
    соперница явно только из болбоев выползла
    Не так давно в Маямі Світоліну обігрувала) травмовану, та все ж
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 29.07.2019 23:57
    +1
    Любимое покрытие, слабая соперница или Леся наконец-то форму набирает?) 3 эйса за матч! У неё и один-то по праздникам залетает... ну, и по игре вполне себе неплохо смотрелась
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.07.2019 00:21
    0
    Martin Riggs, 30.07.2019 00:04
    Не так давно в Маямі Світоліну обігрувала) травмовану, та все ж
    Не видел ваш коммент...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.07.2019 00:20
    0
    Andrii_MKh, 29.07.2019 23:59
    соперница явно только из болбоев выползла
    Соперница недавно обыграла Свитолину. А ты откуда выполз?
    Ссылка
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