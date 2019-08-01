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КАФЕЛЬНИКОВ: «Решили с Медведевым не обсуждать политику»

Легендарный российский теннисист – о своем отношении к событиям последних лет

  • 01.08.2019 19:40
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КАФЕЛЬНИКОВ: «Решили с Медведевым не обсуждать политику»
© sovsport.ru. Евгений Кафельников
Олимпийский чемпион по теннису, россиянин Евгений Кафельников рассказал, дружит ли он с теннисистами из Украины.
 
«С Медведевым (Андрей Медведев, капитан сборной Украины - прим.) – конечно. Нормально общаемся. Политику не обсуждаем, решили, что это не нужно нашим отношениям. 
 
Я свою позицию по Украине много раз высказывал, когда вся эта история началась. Но потом решил – что вообще не нужно ничего писать на эту тему. Это их личное дело, они строят свою страну так, как считают нужным. Можете почитать мой фейсбук – и посмотреть, как реагируют на это украинцы», – рассказал Кафельников.
 
Отметим, что Кафельников ранее поддерживал действия российской власти, но в последние пару лет радикально изменил свое мнение.
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Источник — Советский спорт

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