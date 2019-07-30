Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – сыграть на Итоговом турнире»

11:22 — Grubermanchenko

какой же это бот? это же Серж Пидр, очень занятый чел проживающий в центре Киева в двухуровней кв...

11:19 — Муґунот Уух

схватил ее за руку и поцеловал, а затем начал бросаться в нее деньгами(с) ------------------ для ...

11:17 — Серж Пир

Какое дерьмо, дол...еб. Женщину бить может только ублюдок, вроде тебя, тем более если это профибо...

11:13 — activist_saloedoff

Ботяра, в каждой бочке затычка. Не неси херню. П.С. Так понимаю, мамка на улицу не пускает и ты д...