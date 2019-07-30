Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – сыграть на Итоговом турнире»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о задачах на заключительную часть сезона.
«Моя цель – сыграть на Итоговом турнире. Конечно, есть и несколько других целей в теннисе, ты хочешь стать первой ракеткой, хочешь выиграть турнир Большого шлема, но с самого начала года моей целью было совершенствование своей игры и каждый раз, когда я выхожу на корт, показывать лучшее, на что я способна. Быть лучше с каждым днем, более уверенной в себе и постараться получать удовольствие от трудных моментов.
Что касается рекордных призовых в этом году, то думаю, что я поторопилась с выигрышем Итогового турнира (смеется). В целом, это отличные новости для женского тенниса. Здорово, что спонсоры инвестируют в женский спорт, через несколько лет положение вещей будет даже лучше. Так что, это отличная возможность. Для каждого из нас попасть на Итоговый турнир – это цель», – сказала Свитолина.
Источник — WTA
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