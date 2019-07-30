Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – сыграть на Итоговом турнире»

Украинская теннисистка – о главной задаче на сезон

  • 30.07.2019 11:10
  • 315 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – сыграть на Итоговом турнире»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о задачах на заключительную часть сезона.
 
«Моя цель – сыграть на Итоговом турнире. Конечно, есть и несколько других целей в теннисе, ты хочешь стать первой ракеткой, хочешь выиграть турнир Большого шлема, но с самого начала года моей целью было совершенствование своей игры и каждый раз, когда я выхожу на корт, показывать лучшее, на что я способна. Быть лучше с каждым днем, более уверенной в себе и постараться получать удовольствие от трудных моментов. 
 
Что касается рекордных призовых в этом году, то думаю, что я поторопилась с выигрышем Итогового турнира (смеется). В целом, это отличные новости для женского тенниса. Здорово, что спонсоры инвестируют в женский спорт, через несколько лет положение вещей будет даже лучше. Так что, это отличная возможность. Для каждого из нас попасть на Итоговый турнир – это цель», – сказала Свитолина.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности