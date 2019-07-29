Анастасия Севастова стала победительницей Baltic Open

В Юрмале завершился турнир WTA Baltic Open, в финале которого латвийка Анастасия Севастова (№11) в трех сетах обыграла польскую теннисистку Катажину Каву (№194) – 3:6, 7:5, 6:4.
Севастова за матч подала четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. У Кавы, для которой выход в финал Baltic Open стал лучшим достижением в карьере, один эйс и три двойные ошибки.
Источник — Sport.ua
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