Анастасия Севастова стала победительницей Baltic Open

В Юрмале завершился турнир WTA Baltic Open, в финале которого латвийка Анастасия Севастова (№11) в трех сетах обыграла польскую теннисистку Катажину Каву (№194) – 3:6, 7:5, 6:4.



Севастова за матч подала четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. У Кавы, для которой выход в финал Baltic Open стал лучшим достижением в карьере, один эйс и три двойные ошибки.

