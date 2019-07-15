Се Шувэй и Барбора Стрыцова выиграли парный разряд Уимблдона

Теннисистка из Тайваня Се Шувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона 2019 в женском парном разряде.
Они обыграли в финале Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань. Поединок, который 1 час 7 минут, завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
Они обыграли в финале Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань. Поединок, который 1 час 7 минут, завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
Напомним, что у мужчин победителем стал Новак Джокович, а у женщин – Симона Халеп. В парном мужском разряде почетный трофей завоевали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара. В миксте первенствовали Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.