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Се Шувэй и Барбора Стрыцова выиграли парный разряд Уимблдона

В финале они обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань

  • 15.07.2019 00:57
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Се Шувэй и Барбора Стрыцова выиграли парный разряд Уимблдона
© Twitter. Се Шувэй и Барбора Стрыцова
Теннисистка из Тайваня Се Шувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона 2019 в женском парном разряде.

Они обыграли в финале Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань. Поединок, который 1 час 7 минут, завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
 
Напомним, что у мужчин победителем стал Новак Джокович, а у женщин – Симона Халеп. В парном мужском разряде почетный трофей завоевали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара. В миксте первенствовали Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг.
 
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Источник — Sport.ua

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