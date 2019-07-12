Определились финалисты Уимблдона 2019 у мужчин

Знаменитые теннисисты Новак Джокович и Роджер Федерер встретятся в финале Уимблдона 2019. Это стало известно после победы Федерера в полуфинале над Рафаэлем Надалем в четырех сетах. Ранее свой полуфинальный матч выиграл Новак Джокович, первая ракетка мира.
Уимблдон 2019. Мужчины. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:7 (3:7), 6:1, 3:6, 4:6
Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 14 июля. Это будет 12-й финал Уимблдона для Федерера, ему предстоит попытка выиграть 9-й титул в Англии.
А в субботу, 13 июля, пройдет финальный поединок у женщин, в котором встретятся американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп.
А в субботу, 13 июля, пройдет финальный поединок у женщин, в котором встретятся американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп.
Источник — Sport.ua
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П.с. Новак, будь джентельменом, уступи старшому місце
Сработал мой песимесстичный прогноз.
_____________________
Роджер - лучший. Потому что рожден для тенниса где-то там, в другом мире. Насколько тонко чувствует
мяч и читает ситуацию в розыгрыше на корте...
_________________
Последний сет не смотрел.
Ушел от волнений.
Роджер - красава.
буду топить за тебя в финале.
буду топить за тебя в финале.
П.с. Новак, будь джентельменом, уступи старшому місце
Сработал мой песимесстичный прогноз.
_____________________
Роджер - лучший. Потому что рожден для тенниса где-то там, в другом мире. Насколько тонко чувствует
мяч и читает ситуацию в розыгрыше на корте...
_________________
Последний сет не смотрел.
Ушел от волнений.
Роджер - красава.
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