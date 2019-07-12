Определились финалисты Уимблдона 2019 у мужчин

Да походу кроме Барсы не кто им и не интересовался

22:12 — Сергей Богданов

А ты уважаемый не поленись и посмотри кто писал до и после и ты удивишся, я не чего до матча не п...

22:06 — Vo-One8

Мене дивують коментарі. Сьогодні,напередодні матчу, в коментах всі в один голос: "Та Надаль. Та р...

22:04 — sres2016

Пока не дед. Рано еще в деды записывать. Просто Отец!