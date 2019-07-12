Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Определились финалисты Уимблдона 2019 у мужчин

За трофей сразятся Джокович и Федерер, обыгравший Надаля

  • 12.07.2019 21:43
  • 2302 просмотра
  • 10 комментариев
Определились финалисты Уимблдона 2019 у мужчин
© Twitter. Федерер, Надаль и Джокович
Знаменитые теннисисты Новак Джокович и Роджер Федерер встретятся в финале Уимблдона 2019. Это стало известно после победы Федерера в полуфинале над Рафаэлем Надалем в четырех сетах. Ранее свой полуфинальный матч выиграл Новак Джокович, первая ракетка мира.
 
Уимблдон 2019. Мужчины. 1/2 финала
 
Новак Джокович (Сербия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:7 (3:7), 6:1, 3:6, 4:6
 
Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 14 июля. Это будет 12-й финал Уимблдона для Федерера, ему предстоит попытка выиграть 9-й титул в Англии.

А в субботу, 13 июля, пройдет финальный поединок у женщин, в котором встретятся американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.07.2019 22:12
    0
    Vo-One8, 12.07.2019 22:06
    Мене дивують коментарі. Сьогодні,напередодні матчу, в коментах всі в один голос: "Та Надаль. Та розірве. Та він найкращий." А зараз бачу прям всі фанати Федерера..
    А ты уважаемый не поленись и посмотри кто писал до и после и ты удивишся, я не чего до матча не писал, просто болел за федю и это нормально играли две легенды у которых много болел
    Ссылка
    Vo-One8
      Vo-One8, 12.07.2019 22:06
    +1
    Мене дивують коментарі. Сьогодні,напередодні матчу, в коментах всі в один голос: "Та Надаль. Та розірве. Та він найкращий." А зараз бачу прям всі фанати Федерера..
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 12.07.2019 22:04
    +1
    Alexsa, 12.07.2019 21:51
    ДЕД БРАВО!!!ВСЕМ глорам ФЕДИ в будку уважаемые.ДЕД есть ДЕД.С новаком будет тяжко.
    Пока не дед. Рано еще в деды записывать. Просто Отец!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 12.07.2019 21:55
    +2
    Шикарний матч! Роджер камон!
    П.с. Новак, будь джентельменом, уступи старшому місце
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 12.07.2019 21:54
    0
    сработало!
    Сработал мой песимесстичный прогноз.
    _____________________
    Роджер - лучший. Потому что рожден для тенниса где-то там, в другом мире. Насколько тонко чувствует
    мяч и читает ситуацию в розыгрыше на корте...
    _________________
    Последний сет не смотрел.
    Ушел от волнений.
    Роджер - красава.
    Ссылка
    Alexsa
      Alexsa, 12.07.2019 21:51
    +6
    ДЕД БРАВО!!!ВСЕМ глорам ФЕДИ в будку уважаемые.ДЕД есть ДЕД.С новаком будет тяжко.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 12.07.2019 21:51
    0
    Федерер-величайший теннисист! Спасибо за такое мастерство! Как в своё время Жюстин Енин Арден у женщин.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 12.07.2019 21:50
    +8
    Браво Федерер! Браво Легенда!
    буду топить за тебя в финале.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.07.2019 21:49
    +10
    Браво Родж, концовка матча это было необыкновенно, я хочу снова и снова видеть такие игры, рафа, федя, ноле, продолжайте пусть остальные пока покурят в стороне!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 12.07.2019 21:45
    +14
    Я благодарен богу за то что живу в эпоху великого Федерера
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 12.07.2019 21:45
    +14
    Я благодарен богу за то что живу в эпоху великого Федерера
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.07.2019 21:49
    +10
    Браво Родж, концовка матча это было необыкновенно, я хочу снова и снова видеть такие игры, рафа, федя, ноле, продолжайте пусть остальные пока покурят в стороне!
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 12.07.2019 21:50
    +8
    Браво Федерер! Браво Легенда!
    буду топить за тебя в финале.
    Ссылка
    Alexsa
    online
      Alexsa, 12.07.2019 21:51
    +6
    ДЕД БРАВО!!!ВСЕМ глорам ФЕДИ в будку уважаемые.ДЕД есть ДЕД.С новаком будет тяжко.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 12.07.2019 21:55
    +2
    Шикарний матч! Роджер камон!
    П.с. Новак, будь джентельменом, уступи старшому місце
    Ссылка
    Vo-One8
    online
      Vo-One8, 12.07.2019 22:06
    +1
    Мене дивують коментарі. Сьогодні,напередодні матчу, в коментах всі в один голос: "Та Надаль. Та розірве. Та він найкращий." А зараз бачу прям всі фанати Федерера..
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 12.07.2019 22:04
    +1
    Alexsa, 12.07.2019 21:51
    ДЕД БРАВО!!!ВСЕМ глорам ФЕДИ в будку уважаемые.ДЕД есть ДЕД.С новаком будет тяжко.
    Пока не дед. Рано еще в деды записывать. Просто Отец!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.07.2019 22:12
    0
    Vo-One8, 12.07.2019 22:06
    Мене дивують коментарі. Сьогодні,напередодні матчу, в коментах всі в один голос: "Та Надаль. Та розірве. Та він найкращий." А зараз бачу прям всі фанати Федерера..
    А ты уважаемый не поленись и посмотри кто писал до и после и ты удивишся, я не чего до матча не писал, просто болел за федю и это нормально играли две легенды у которых много болел
    Ссылка
    Виталий Грин
    online
      Виталий Грин, 12.07.2019 21:54
    0
    сработало!
    Сработал мой песимесстичный прогноз.
    _____________________
    Роджер - лучший. Потому что рожден для тенниса где-то там, в другом мире. Насколько тонко чувствует
    мяч и читает ситуацию в розыгрыше на корте...
    _________________
    Последний сет не смотрел.
    Ушел от волнений.
    Роджер - красава.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 12.07.2019 21:51
    0
    Федерер-величайший теннисист! Спасибо за такое мастерство! Как в своё время Жюстин Енин Арден у женщин.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности